Nzụkọ-Asụsụ Ụwa na Dijitalụ Humanities na Mahadum Arkansas

The World Languages ​​and Digital Humanities Studio na Mahadum Arkansas nwere obi ụtọ ịkpọsa nloghachi nke Digital Humanities Meet-Up. Ihe omume a ga-eme na studio dị na JB Hunt Center na Septemba 14 site na 4-5 mgbede.

N'oge mmeghe DH Meet-Up, ngalaba na ụmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na Ngalaba Asụsụ Ụwa, Akwụkwọ, na Omenala ga-egosipụta ọrụ ha na-ejikọta omenala ụwa na teknụzụ dijitalụ. Ndị bịaranụ nwere ike ịtụ anya ịhụ ihe ngosi n'isiokwu dị iche iche, dị ka foto 360, njem nlegharị anya na-emekọrịta ihe nke saịtị ochie, nkuzi paleography nke ihuenyo mmetụ maka ịmụ French Medieval, na iji ngwa ngwa dijitalụ eme ihe na klaasị.

Na-esote ihe omume ahụ, a ga-enwe oriri na ọṅụṅụ na WLDH Studio, na-enye ohere maka ndị bịaranụ na netwọk na n'ihu na-atụle ọrụ ndị a na-enye.

Nzute DH nke abụọ nke ọnwa ga-ewere ọnọdụ na Septemba 28th site na elekere 11 nke ụtụtụ ruo elekere iri na abụọ nke ehihie a ga-enwe ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na ngalaba WLLC ndị ga-ekekọrịta atụmatụ ha maka ọrụ ọdịnihu na-ejikọta omenala ụwa na teknụzụ dijitalụ. Nke a gụnyere atụmatụ maka inye ego, nkuzi nwere ike, na ngalaba mmụta. Ụlọ ihe nkiri ga-enye nri ehihie na-esote mmemme a.

A full line-up of panelists for both DH Meet-Ups will be announced closer to the date, and more information about these events can be found on the UARK Campus Calendar. For any questions, please reach out to Curtis Maughan at [email protected] or Cheyenne Roy at [email protected].

Iji nọgide na-emelite na mmemme nke Ngalaba WLLC na World Languages ​​na Digital Humanities Studio kwadoro, soro WLLC na Instagram, Facebook, na Twitter.

Sources:

- Mahadum nke Arkansas Asụsụ ụwa, Akwụkwọ na Omenala

Mara: Emezigharịrị akụkọ isi mmalite ka ọ dabara na usoro achọrọ.