Enwere ike nke ịgbanwee 2: Ijikwa atụmanya

Ihe ngosi ngosi na-adịbeghị anya nke Switch 2 na-abịa na Gamescom kpalitere ịkọ nkọ gbasara ngwaike na ike ya. Ọ bụ ezie na a na-atụ anya na njikwa ọhụrụ ahụ ga-eweta nkwalite dị ukwuu karịa onye bu ya ụzọ, ọ dị mkpa iji nlezianya bịaruo asịrị ahụ ma jikwaa atụmanya anyị.

Mgbanwe gaa na ụlọ Nvidia ọgbara ọhụrụ na-emepe ohere na-atọ ụtọ maka ngwaike ọhụrụ ahụ. Akụkọ nke The Matrix Awakens na-agba ọsọ na ngwaike ebumnuche ebumnuche ya na DLSS na nchọta ray agbakwunyela na obi ụtọ ahụ. Agbanyeghị, ọ dị mkpa icheta na nke a apụtaghị na njikwa aka ga-arụ ọrụ nke ọma yana Xbox Series S.

N'ime ụwa nke ngwa njikwa njikwa, ọkachasị mgbe ọ na-abịa na Nintendo, atụmanya ga-ewe iwe. Leaks na asịrị na-enye ozi pere mpe ma na-ebutekarị nkwubi okwu na-ezighi ezi. Okwu a bụ "mpaghara ozi dị ala" ma ọ bụ LIZ, nke UFO debunker Mick West chepụtara, na-ezo aka na enweghị eziokwu siri ike nke na-eduga na nkọwa na echiche ọchịchọ.

Ọ bara uru ịtụle ọnọdụ ahụ mgbe ekwuputara Switch mbụ. Leaks na asịrị banyere egwuregwu dị ka Doom 2016 na The Witcher 3 na-abịa na njikwa ahụ yiri ihe a na-apụghị ikweta ekweta n'oge ahụ. Agbanyeghị, mgbe egwuregwu ndị a mechara wepụta na Switch, ọ bịara doo anya na ngwaike nwere ike karịa ka echere na mbụ. Echiche ụgha ndị yiri ya nwere ike ibilite na ngosi asịrị nke The Matrix Awakens on Switch 2.

Ọ bụ ezie na ọ nwere ike bụrụ na akụkọ ahụ bụ eziokwu, n'ihi nka Epic Games, a ka ga-ahụ ike nke njikwa ahụ. Ihe nrụpụta mkpanaka na ka Egwuregwu Epic siri kwalite ọrụ ha maka ya ga-ekpebi arụmọrụ ya n'ikpeazụ. Tụnyere ntụnyere nkasi obi na PC ngosi nke The Matrix Awakens kwesịrị iji nlezianya bịakwute, na-atụle ka egwuregwu dị ka Doom 2016 na The Witcher 3 mere na mgba ọkụ mbụ ma e jiri ya tụnyere ndị otu PS4 ha.

Mmekọrịta ya na Nvidia na-eweta uru na Switch 2, dị ka teknụzụ dị ka DLSS na nchọta ray ka mma. Agbanyeghị, ọ dị mkpa ịmara na njikwa ahụ ka ga-enwe oke ike ma e jiri ya tụnyere consoles ọdịnala. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike karịa sistemụ dabere na AMD, o yighị ka ọ dabara na arụmọrụ nke Xbox Series S n'ihi oke nke ngwaike mkpanaka.

Na mmechi, ikike nke Switch 2 na-atọ ụtọ, mana ọ dị oke mkpa ijikwa atụmanya. Ngosipụta asịrị na ọganihu na teknụzụ na-egosi ohere ndị na-ekwe nkwa, mana ruo mgbe anyị nwere ezigbo ozi na ahụmịhe aka, ọ dị mkpa ka ị ghara ikwubiga ihe ókè ike nke njikwa.

