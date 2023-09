Ego dijitalụ nke Central Bank (CBDCs) dị ka ngwa ịkwụ ụgwọ oke oke

By

Ego dijitalụ nke ụlọ akụ etiti (CBDCs) nwere ike gbanwee ịkwụ ụgwọ n'oke oke. Ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime mkparịta ụka gburugburu CBDC lekwasịrị anya na mmetụta ha na usoro ego ego zuru ụwa ọnụ, ọrụ ha dị ka ngwá ọrụ ịkwụ ụgwọ agafe bụ ihe dị mkpa n'usoro. Okwu ojiji a nwere ike nweta nnabata zuru oke n'ihi mmachi siri ike nke mmachi ego US na Russia.

N'ihi nbibi na usoro dollar US zuru ụwa ọnụ, a manyere Russia ịchọpụta nhazi ọzọ maka azụmahịa mba ụwa. Ndozi na ego mba nke ndị mmekọ azụmaahịa na iji yuan China maka ịkwụ ụgwọ ya na ndị mmekọ na-abụghị China n'onwe ya apụtala dị ka nhọrọ kwesịrị ekwesị. Otú ọ dị, ụzọ mmezi ndị a na-abụghị dollar dị ọnụ ahịa ma na-adịghị mma, na-eme ka ha ghara ịma mma maka mba ndị US na-akwadoghị.

CBDC na-enye ngwọta maka nsogbu a site n'inye usoro ịkwụ ụgwọ zuru ụwa ọnụ dị ọnụ ala, ngwa ngwa na nchekwa. Site n'ịkwado ịkwụ ụgwọ ndị ọgbọ na ndị ọgbọ ozugbo gafee ọtụtụ ikike na nchekwa nke ego ụlọ akụ etiti, CBDC nwere ike belata ihe egwu nke mmachi nke US nyere. The Bank for International Settlements (BIS) emeela nnwale ndị metụtara nhazi nke akwụkwọ ọnụahịa azụmahịa na azụmaahịa FX na otu netwọkụ na CBDC sitere na ụlọ akụ etiti dị iche iche, nsonaazụ ya na-ekwe nkwa. Ndị BIS kwenyere na itinye aka na ịkwụ ụgwọ ókèala site na iji CBDC bụ ebumnuche ziri ezi na nke enwere ike iru.

Na Russia, mmepe nke usoro CBDC dabere na ngọngọ ọhụrụ, nke a maara dị ka mBridge ledger, amalitelarị. Central Bank of Russia (CBR) akọwapụtala nkwado nke ịkwụ ụgwọ n'oke ala dịka otu n'ime uru dị ukwuu nke e-ruble ya zubere. Gọọmenti Rọshịa na-echepụta ebe a na-ebikọ ọnụ nke nwere ike itinye ya na nyiwe CBDC sitere na mba dị iche iche, na-eme ka e guzobe usoro mkpochapụ na nhazi nke ọtụtụ akụkụ na ego mba.

Ọ bụ ezie na ụfọdụ mba ndị mepere emepe, dị ka Sweden, kpachara anya maka ịmalite CBDC nke ha n'ihi nchegbu gbasara nkwụsi ike ego, ụzọ Russia adịla ngwa ngwa. Ewubelarị usoro ikpo okwu CBDC nke Russia ma nwee ike ịdị njikere n'ime ọnwa 12-24 na-esote. Mmepe a kwesịrị ileba anya n'ihi na ọ nwere ike inwe mmetụta maka ọdịnihu nke ịkwụ ụgwọ n'ókè na ahia mba ụwa.

