By

National Hockey League (NHL) na NHL Network ekwupụtala mmekọrịta ha na ndị Los Angeles Kings maka oge nke anọ nke ohere ha niile preseason docuseries, Behind The Glass. Usoro nke akụkụ atọ a, nke NHL Network mepụtara na mmekorita ya na NHL Productions, ga-enye nlele anya n'azụ na ike, ihe nkiri, na asọmpi nke NHL preseason site na oghere nke Stanley Cup Champion Kings ugboro abụọ.

Oge na-abịanụ nke Behind The Glass ga-egosipụta njem ndị eze gaa na South Hemisphere ka ha na-egwu megide Arizona Coyotes na Melbourne, Australia maka 2023 NHL Global Series. Nke a ga-abụ egwuregwu NHL mbụ a na-eme na Australia, na-agbakwunye obi ụtọ na usoro a. A ga-akpọlite ​​​​ndị egwuregwu ahụ wee pụta pụọ ​​na rink ahụ, na-enye ndị na-akwado ya ọdịnaya enweghị atụ ka ha na-asọ mpi maka ọnọdụ ha na akwụkwọ ndekọ aha ma na-akwado maka mmeghe oge niile.

Mgbe egwuregwu Stanley Cup abụọ na-esochi, ndị eze ebulila atụmanya maka nzukọ a. Behind The Glass ga-elekwasị anya na osote onye isi oche na onye isi njikwa, Rob Blake, na onye isi nchịkwa Todd McLellan, ka ha na-edu ndị otu ahụ n'oge ọzụzụ ọzụzụ ma na-akpụzi ọhụụ maka onye na-agba ọsọ Stanley Cup. Usoro a ga-akọwapụtakwa ndị isi egwuregwu dịka etiti Pierre-Luc Dubois enwetara ọhụrụ, kpakpando na-ebili Adrian Kempe na Kevin Fiala, yana ndị isi egwuregwu ochie Anze Kopitar na Drew Doughty. Onye isi otu Luc Robitaille ga-enye nghọta pụrụ iche gbasara ihe ịbụ Eze pụtara.

Behind The Glass bu ụzọ malite na 2018, na-enye ndị na-akwado ya anya na-enwetụbeghị ụdị ya na NHL preseason site n'anya New Jersey Devils. Kemgbe ahụ, usoro ahụ egosipụtala Philadelphia Flyers na Nashville Predators. Mbipụta nke afọ a ga-ebuli oke na njem mba ụwa na Melbourne, Australia.

Ndị Fans nwere ike ịtụ anya ịhụ ọdịnaya ego pụrụiche na obere vidiyo sitere na ihe omume ọ bụla nke Behind The Glass na-ekekọrịta n'ofe igwe mgbasa ozi dijitalụ na nke ọha na-eji hashtag #BehindTheGlass. Na mgbakwunye, ihe omume ọ bụla ga-adị na ikpo okwu YouTube nke NHL, na-enye ndị fan ohere ohere itinye aka na usoro ahụ.

N'azụ iko: Ogige Ọzụzụ Ndị Eze Los Angeles na-ekwe nkwa ime ka ndị fan bịaruo egwuregwu ahụ nso ma nye echiche pụrụ iche na nke a na-ahụtụbeghị mbụ na otu na preseason. Site na ohere a na-enwetụbeghị ụdị ya, docuseries a ga-amasị ndị Fans ka ha na-atụ anya oge NHL na-abịa.

Sources:

- Mwepụta mgbasa ozi NHL: N'azụ iko: Kpakpando NHL na-apụta na Docu-Series (2021)

- Webụsaịtị gọọmentị NHL