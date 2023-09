Otu esi eweghachi Minthara na-egbughị n'ọnụ ụzọ Baldur 3

By

Otu n'ime NPC ndị ama ama na Baldur's Gate 3 bụ Minthara, Dark Elf onye kwere nkwa nkwado ya na Absolute. Ọtụtụ ndị na-egwu egwuregwu chọsiri ike iweta ya dị ka onye na-ahụ n'anya, ma iji mee nke ahụ, ha ga-emecha nchọta nke gụnyere ọtụtụ igbu mmadụ. Agbanyeghị, otu onye egwuregwu nwere ọgụgụ isi achọpụtala ụzọ ọ ga-esi weta Minthara n'egbughị ndụ ọ bụla.

Dịka, iji mee ka Minthara sonyere gị, ị ga-achọ imezu ọchịchọ ọ na-enye gị igbu onye ọ bụla na Emerald Grove. Nke a ga-agụnye nhụta gory na Tieflings na Druids, site n'enyemaka nke ndị agha goblin Minthara. Agbanyeghị, onye ọrụ Reddit Wulfrinnan ekerela ụzọ iji were Minthara were “na-emeghị ihe ọjọọ.”

Dị ka usoro Wulfrinnan si dị, ị ga-ebu ụzọ gwa ụmụ Tiefling nke òtù Mol banyere izuru arụsị Druid. Mgbe ahụ, zuru arụsị ahụ iji stealth gbochie ememe ahụ ka ọ ghara ime. Nke a ga-ebute ọgụ n'etiti Tieflings na Druids, nke ị ga-agba ọsọ ma ọ bụ sinarị. Mgbe nke ahụ gasịrị, kọọrọ Minthara ọnọdụ nke grove, ma mgbe unu abụọ laghachiri, ị ga-ahụ ndị na-agbachitere niile nwụrụ anwụ. Nke a ga-eme ka ị nweta Minthara ma emechaa na egwuregwu ahụ na-enweghị igbu onye ọ bụla.

Ọ bụ ezie na usoro a nwere ike iyi ihe na-adịghị njọ n'elu, ọ dị mkpa iburu n'obi na ọ ka na-agụnye aghụghọ na aghụghọ. Ọ na-echetara nhọrọ ndị yiri nke omume rụrụ arụ na RPG ndị ọzọ dị ka Star Wars: Knights of the Old Republic. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịchọrọ igwu egwu dị ka agwa nke na-agbalị ime ka aka ha dị ọcha, usoro a nwere ike ịbụ ebe bara uru na Baldur's Gate 3.

Ọ bụrụ na ị na-achọ ntuziaka ndị ọzọ na otu esi eme Baldur's Gate 3, jide n'aka na ị ga-elele ntuziaka anyị na nnwale nke onwe.

