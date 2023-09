Apple na-ekekọrịta Plummet ka China na-eme atụmatụ ịgbasa mmachibido iPhone

By

Apple Inc. hụrụ na mbak ya dara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 3% na Thursday, na-akpata mfu nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri $ 200 na uru ahịa n'ime ụbọchị abụọ. Nke a na-abịa dịka China na-ezube ịgbatị mmachibido iwu iji iPhones na ụlọ ọrụ gọọmentị na ụlọ ọrụ steeti. Companylọ ọrụ Cupertino nwetara mbelata 6.4% na ngwaahịa ya, na-aka akara ọdịda ụbọchị abụọ kacha njọ n'ime otu ọnwa. Apple bụ akụkụ bụ isi na-eduga n'ịdaba nha nha nha nha US, na-enye aka na mbelata ahịa sara mbara nke okwu dị iche iche na China na-emetụta.

China, mba nke abụọ kachasị n'ụwa, anọwo na-eche nsogbu na-aga n'ihu n'ahịa ahịa ụlọ ya, nke metụtakwara ọchịchọ nke ngwa ahịa na ngwa elektrọnik ndị ahịa. Apple na-adabere kpamkpam na China dị ka nnukwu ahịa mba ọzọ na ntọala mmepụta ụwa. Na mgbakwunye, mmụba akụ US na-abawanye na nchegbu gbasara onu oriri metụtakwara ngwaahịa Apple. Ka agbụ na-ere, enwere nchegbu na Federal Reserve ga-eme ihe siri ike iji luso onu oriri ọgụ, nwere ike imetụta nkwụghachi akụ na ụba US.

Mmeghachi omume ahịa na akụkọ a dị ịrịba ama, ebe ndị ọchụnta ego na-ere ihe dị iche iche dị ka ibe, teknụzụ mega-cap, na ebuka ndị China depụtara na US. Nasdaq 100 Index, nke ngwaahịa teknụzụ na-achịkwa, agbadala ihe dịka 1%. Ọzọkwa, Philadelphia Semiconductor Index, nke nwere ọtụtụ ndị na-eweta Apple, hụrụ mbelata nke 2.5% na Tọzdee.

Onye nyocha nke Bank of America Corp. Wamsi Mohan na-achọpụta oge mmachibido iwu nwere ike bụrụ ihe na-atọ ụtọ, ọkachasị na-atụle mwepụta nke Huawei Teknụzụ Co.'s elu-ọgwụgwụ 5G nwere ike smartphone. Mmepe a na-egosi na Beijing na-enwe ọganihu n'ịgbanahụ mbọ US iji gbochie uto ya. Kwesịrị itinye mmachibido iwu ahụ, ọ nwekwara ike imetụta ụlọ ọrụ teknụzụ US ndị ọzọ na-adabere na ire na mmepụta na China.

N'agbanyeghị ihe ịma aka ndị a, ụfọdụ ndị nyocha, dị ka Wedbush Securities' Daniel Ives, kwenyere na mmetụta “mmachibido iwu iPhone karịrị akarị.” Ives rụrụ ụka na mmachibido iwu ahụ ga-emetụta ihe na-erughị 500,000 iPhones n'ime ihe dị ka nde 45 a na-atụ anya na a ga-ere na China n'afọ na-abịa. Ọ rụtụrụ aka na Apple ka enwetala nnukwu uru na ahịa ekwentị ndị China.

