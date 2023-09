Apple meriri ịrịọ arịrịọ na ịma aka patent megide Corephotonics

By

N'ime mmepe na-adịbeghị anya, Apple Inc. emelitela ihe ịma aka ya na patent igwefoto ekwentị nke Corephotonics Ltd nwere. Patent a na-ajụ na-enyere ndị ọrụ aka ịse foto nwere isiokwu dị nkọ megide ndabere na-adịghị mma. Ụlọikpe Mkpegharị Mkpegharị nke United States maka Federal Circuit kpebiri na Mọnde na Patent Trial and Appeal Board (PTAB) ajụla mwakpo Apple na Corephotonics n'ụzọ na-ezighi ezi site na ịdabere na njehie ederede nke ọ bụla n'ime ha kwenyere na ọ dị mkpa.

Mkpebi nke sekit Federal gbadoro ụkwụ na ọdịda PTAB akọwaghị nke ọma mkpa njehie ederede dị na mkpebi ya. Njehie a, yana njehie ndị ọzọ nwere onwe ha nke PTAB chọpụtara, metụtara mkpebi mbụ nke bọọdụ ịjụ ịma aka Apple.

Mmeri Apple na mkpesa ugbu a na-enye ohere ka ụlọ ọrụ ahụ gaa n'ihu n'ọgụ iwu megide Corephotonics maka nkwado nke patent. Nke a bụ nnukwu mmeri maka Apple, n'ihi na nsonaazụ dị mma nwere ike ime ka ụlọ ọrụ ahụ pụọ n'ịkwụ ụgwọ ikikere na Corephotonics ma ọ bụ chee ihu n'iwu ọ bụla ọzọ metụtara patent.

Ojiji nke ọnọdụ eserese, nke nwere isiokwu dị nkọ yana nzụlite na-adịghị ahụkebe, aghọwowanye ewu ewu na foto smartphone. Nkà na ụzụ dị n'azụ atụmatụ a gụnyere ngwakọta nke ngwaike na ngwanrọ na-enye ndị ọrụ ohere iji nweta foto ndị ọkachamara na-eme ka ọ dị mfe. Apple, nke a ma ama maka ihe ọhụrụ ya na teknụzụ ama ama, anọwo na-ebute ụzọ na omume a na ọnọdụ Portrait ya, nke ndị ọrụ natara nke ọma.

Mmepe ọhụrụ a na ọgụ iwu Apple na Corephotonics gosipụtara asọmpi siri ike yana mkpa ọgụgụ isi dị na ụlọ ọrụ ama ama. Ụlọ ọrụ abụọ a na-agba mbọ maka ịchịisi n'ahịa a dị oke asọmpi ma dị njikere ịgbachitere ikike ọgụgụ isi ha iji nweta ọnọdụ ha.

A ka ga-ahụ ka esemokwu gbasara iwu a ga-esi pụta n'ọnwa ndị na-abịa. Ka o sina dị, mkpesa na-aga nke ọma nke Apple na-egosi nzọụkwụ dị ịrịba ama n'ihu na mbọ ọ na-agba aka na nkwado nke patent Corephotonics. Nsonaazụ nke ikpe a nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu maka ọdịnihu nke teknụzụ igwefoto ama.

Nkowa:

- Patent Trial and Appeal Board (PTAB): Otu panel nke ndị ọka ikpe nchịkwa n'ime United States Patent and Trademark Office maka nyochaa na ikpebi ihe ịma aka maka ịdị irè nke patent.

– Njehie ụdịdị: Njehie emere na mpịnye ma ọ bụ bipụta akwụkwọ, na-enwekarị mkpụrụedemede, okwu ma ọ bụ akara edemede ezighi ezi.

