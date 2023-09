Apple na-ekwu nke ọma na njikọ ọkụ ọkụ na mmalite iPhone 15

By

Mgbe afọ 11 gachara, Apple ekwupụtala na ọ na-akpọ adieu na njikọ ọkụ ọkụ nke ya na flagship iPhones. Companylọ ọrụ ahụ ekpughere iPhone 15 na mmemme mmalite ngwaahịa ọdịda kwa afọ, na-egosipụta ụdị ọhụrụ ya nke ga-egosipụta ọdụ ụgbọ mmiri USB-C ugbu a. Mwepụ site na njikọ ọkụ ọkụ, nke ewepụtara na 2012, kwekọrọ na iwu European Union ọhụrụ ewepụtara n'afọ gara aga nke na-enye iwu na ekwentị niile erere na EU ga-etinyerịrị interface USB-C maka ịchaji na njedebe nke 2024.

The iPhone 15 na-abịa n'ụdị abụọ: 6.1-inch iPhone 15 malite na $799 na 6.7-inch iPhone 15 Plus malite na $899. Modelsdị abụọ a nwere ọta seramiiki maka ịdịte aka agbakwunyere yana igwefoto isi 48-megapixel. Ha dị na agba ise: pink, odo, green, blue, and black.

Ndị isi Apple gosipụtara uru dị na iji USB-C ọkọlọtọ ụlọ ọrụ, dị ka ọsọ nfefe data dị elu yana ịdị mma nke iji otu eriri chaja iPhones, iPads, na MacBooks. MacBooks na iPads ụlọ ọrụ kacha ọhụrụ anabatala ọdụ ụgbọ mmiri USB-C, yana ngwaọrụ nkwanye Apple TV 4K ọgbọ nke atọ na-eji USB-C maka chaja. Na mgbakwunye, ụdị iPhone 15 ga-akwado ụkpụrụ ịchaji ikuku.

Na mgbakwunye na iPhone 15, Apple webakwara Apple Watch Series 9, ọnụ ahịa malite na $399. Ihe ọhụrụ dị na usoro nke 9 gụnyere ọrụ "okpukpu abụọ" maka ịchịkwa ngwa, ọrụ Siri na ngwaọrụ, ike ọnọdụ ọnọdụ iPhone, na ihe ngosi na-egbuke egbuke. The Apple Watch Series 9 bụkwa ngwaahịa “carbon-anọpụ iche” nke ụlọ ọrụ mbụ.

N'oge ngosi ahụ, CEO Tim Cook kwuru na nkenke Apple Vision Pro, isi ụlọ ọrụ AR / VR, nke atọrọ na mbupu na mbido 2024. Cook kwusiri ike na Apple kwadoro nkwado gburugburu ebe obibi, na cameo site Octavia Spencer dị ka "Nne Nature" grilling. ndị isi maka ebumnuche ha. Akụkụ vidiyo ahụ kpughere ebumnuche Apple ka ngwaahịa ya niile bụrụ ndị na-anọpụ iche carbon site na 2030.

