Weebụsaịtị Storelọ Ahịa Apple na-aga na-anọghị n'ịntanetị tupu mmalite iPhone 15

By

The Apple Store webụsaịtị wee na-anọghị n'ịntanetị nwa oge na Tuesday ụtụtụ, nanị awa tupu nke ukwuu na-atụ anya mmalite nke iPhone 15. The ọdịda peeji nke gosipụtara ozi na-ekwupụta na webụsaịtị na-enweta mmelite ma gbaa ndị ọbịa ume ka ha lelee azụ n'oge na-adịghị anya. E gosipụtara akara ngosi Apple na-acha anụnụ anụnụ na-acha ntụ ntụ, nke jikọtara ya na emume mmalite mmalite nke iPhone 15, yana njikọ ọrụ na ntanetị.

Apple CEO Tim Cook ka atọrọ ikpughe ụdị flagship ụlọ ọrụ kachasị ọhụrụ na 1 pm ET site na Apple Park's Steve Jobs Theatre. Ọ ka edobeghị ma ihe ọghọm webụsaịtị ahụ sitere na oke mmasị na iPhone 15 ma ọ bụ ọ bụrụ na Apple na-eme mgbanwe n'ahịa ya n'ịntanetị.

A na-atụ anya ịhapụ iPhone 15 na Septemba 22, yana ụdị atọ dị na ọnụahịa ọnụahịa dị iche iche. Ụdị ọkọlọtọ ga-amalite na $ 799, ebe nhọrọ Pro Max ga-akwụ ụgwọ na $ 1,099. Otu mgbanwe pụtara ìhè na iPhone 15 bụ nnabata nke ọdụ ụgbọ mmiri USB-C, dịka European Union nyere iwu. Ntugharị a na-egosi ọpụpụ na ọdụ ụgbọ mmiri ọkụ ọkụ nke Apple.

Asịrị gbara iPhone 15 gụnyere iwebata “bọtịnụ Action,” nke ga-enye ndị ọrụ ohere ịnweta ọrụ na ntọala dị iche iche ngwa ngwa na-emegheghị ngwaọrụ ma ọ bụ na-agagharị na ngwa. Ọ bụ ezie na nkọwa dị ụkọ, ndị ọkachamara kwenyere na bọtịnụ a nwere ike ịdị iche na iPhone 15 Pro na ụdị ndị gara aga.

Apple na-ewebata ngwaahịa ọhụrụ n'oge mgbụsị akwụkwọ, ma ewepụtara iPhone 14 na Septemba afọ gara aga. Akụrụngwa ụlọ ọrụ ahụ, nke rutere n'ahịa ndekọ ego ruru ijeri $3 na nso nso a, nwetara ntakịrị mkpu n'oge ahia ụtụtụ na Tuesday.

Isi mmalite: The New York Post, MacRumors, Associated Press