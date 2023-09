Emepụtara Chips Apple na US, mana a ka na-eme nkwakọ ngwaahịa na Taiwan

By

Dị ka Ozi si kwuo, a ga-eme chips Apple, nke Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) rụpụtara na ụlọ ọrụ ọhụrụ na Phoenix, Arizona, dịka Apple CEO Tim Cook kwupụtara. Agbanyeghị, a ga-ezigaghachi ibe ndị a na Taiwan maka mgbakọ n'ihi na ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị na Arizona enweghị akụrụngwa dị mkpa maka ịkwakọba ibe ndị ka dị elu.

Nkwakọ ngwaahịa bụ ọkwa ikpeazụ nke imepụta mgbawa, ebe a na-achịkọta ihe ndị ahụ n'ime ụlọ iji kwalite ọsọ na ịrụ ọrụ ike. Ọ bụ ezie na enwere ike ịchịkọta ibe maka iPads na Mac na mpụga Taiwan, ekwesịrị ịchịkọta ibe iPhone na obodo ahụ. Apple ejirila usoro nkwakọ ngwaahịa a kemgbe afọ 2016.

Ewezuga Apple, TSMC nwekwara ndị ahịa ndị ọzọ dị ka NVIDIA, AMD, na Tesla, ndị ụdị mgbawa ha gụnyere NVIDIA's H100, ga-ezigaghachi na Taiwan maka nkwakọ ngwaahịa. Nkwakọ ngwaahịa dị elu ejiri na iPhone ka Google ga-eji maka ekwentị Pixel ya n'ọdịnihu.

Gọọmentị US, site na Iwu CHIPS, ewepụtala nnukwu ego iji kpalite nrụpụta mgbawa na US ma belata ịdabere na ndị na-ebubata ngwaahịa na mba ofesi. Ntugharị a chọrọ ịkwalite ụlọ ọrụ semiconductor US n'etiti esemokwu ya na China gbasara Taiwan.

Ọ bụ ezie na gọọmentị eguzobela mmemme nrụpụta ngwungwu mba dị elu iji weta nkwakọ ngwaahịa mgbawa na US, ọ na-enweta ego dị obere ma e jiri ya tụnyere nrụpụta mgbawa. Ụlọ ọrụ nke sekit e biri ebi kwuru na nke a na-egosi enweghị mkpa maka nkwakọ ngwaahịa. TSMC enweghị atụmatụ iwu ụlọ nkwakọ ngwaahịa na US n'ihi ọnụ ahịa dị elu yana ọ ga-enye usoro nkwakọ ngwaahịa ọ bụla n'ọdịnihu na Taiwan.

