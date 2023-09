Akwụkwọ ndị Afrịka n'ọgbọ dijitalụ na-enyocha ndị na-ege ntị ọhụrụ na gburugburu

By

Ihe omumu akwukwo nke mbu nke akwukwo di iche iche di n'Afrika, "Ade akwukwo Afrika na Digital Age: Class and Sexual Politics in New Writing si Kenya na Nigeria," na-enweta nlebara anya akwukwo. Shola Adenekan, onye bụbu onye odeakụkọ na osote prọfesọ na ọmụmụ ihe ọmụmụ Africa dere, akwụkwọ a na-enyocha ọrụ ịntanetị na mgbasa ozi ọhụrụ n'ịkpụzi ndị na-ege ntị ọhụrụ maka akwụkwọ Africa.

Mkpali Adenekan ide akwụkwọ sitere na ahụmịhe nke ya na ịntanetị yana njikọ ya na ndị ode akwụkwọ na ndị na-eche echiche site na listi email na nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta. Ọ chọpụtara na a na-ebipụta akwụkwọ akụkọ Africa na-arị elu na ntanetị, na nyiwe dị ka blọọgụ, webụsaịtị, na mgbe e mesịrị, usoro mgbasa ozi mgbasa ozi dị ka MySpace, Facebook, na Tumblr.

Odida obodo dijitalụ nyere ohere nke organic karịa maka olu ndị a na-apụta, dịka ndị na-ege ha ntị bụ isi ghọrọ ọha dijitalụ dijitalụ karịa ndị mbipụta ọdịnala. Ọtụtụ n'ime ndị ode akwụkwọ na ndị na-eche echiche bụ ụmụnwaanyị na ndị Afrịka ndị na-ebi akwụkwọ na-agụghị ọrụ ha na ha kwesịrị ekwesị. Platform dị ka blọọgụ Sokari Ekine, netwọk ọdịnala na agụmagụ, nyere ohere maka ndị ode akwụkwọ si Kenya, Somalia, na South Africa iji jikọọ na kesaa ọrụ ha.

Ịntanetị emetụtala akwụkwọ ndị Kenya na Naijiria nke ukwuu. Dịka ọmụmaatụ, onye na-ede akwụkwọ akụkọ Naijiria bụ Chimamanda Ngozi Adichie bụ nke mbụ e bipụtara n'Ịntanet, ebe akwụkwọ akụkọ Billy Kahora onye Kenya na-edeghị akwụkwọ tolitere site na mpempe akwụkwọ e bipụtara na blọgụ ugbu a. Akwụkwọ akụkọ dijitalụ nke Afrịka dị ka ndị ode akwụkwọ Africa, African Writing, na Kwani rụkwara ọrụ dị oke mkpa n'inye nyiwe maka ọtụtụ ndị ode akwụkwọ Africa hiwere taa.

Mgbalị Queer chọtara ụlọ na oghere dijitalụ. Ọtụtụ ndị na-ede akwụkwọ, ndị nwere mmekọ nwoke na nwanyị chere ihu, kwagara Europe na America mana nọgidere na-alụ ọgụ megide ịkpa ókè. Ikpo okwu dị n'ịntanetị nyere ha ohere ịkọwa ahụmahụ ha ma gosipụta ịba ụba nke ndụ ndị Africa. Ọrụ nke ndị na-ede akwụkwọ dị ka Keguro Macharia, Sokari Ekine, Shailja Patel, Unoma Azuah, na Romeo Oriogun na-etolite ebe mmalite maka nghọta na chepụta dijitalụ Africa, na-eme ka njikọ nke queerness, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ikike obodo pụta ìhè.

Klas na-ekerekwa òkè n'ọdịdị edemede dijitalụ. Ọ bụ ezie na ọtụtụ nde ndị Africa si n'ebe dị iche iche na-eji ịntanetị eme ihe, ọtụtụ n'ime ndị ọsụ ụzọ nke obodo agụmagụ dijitalụ na-esi na klaasị siri ike nke etiti. Ndị ode akwụkwọ a na-enwekarị ihe ùgwù nke ịbụ ndị nnọchianya omenala maka kọntinent ahụ ma nwee ike ikwurịta isiokwu ndị na-adịghị mma dị ka mmekọahụ na ọrụ ha.

Adenekan nwere olile anya na akwụkwọ ya ga-akpali ndị ọzọ ịchọpụta ndụ dijitalụ na ndụ queer Africa n'ime ederede ha. Ọ na-ekwusi ike mkpa ọ dị ịmụ ndụ ndị Africa na-adị kwa ụbọchị, na-agabiga na-elekwasị anya na ihe dị egwu na itinye aka na mmemme kwa ụbọchị.

N'ikpeazụ, "Akwụkwọ ndị Africa na Digital Age" na-eme ka ìhè dị na ike na-agbanwe agbanwe nke ịntanetị n'ịkpụzi akwụkwọ Africa, na-akọwapụta akụkọ nke ndị Africa na-agba ọsọ na olu ndị na-agbagha ụkpụrụ mbipụta omenala.

