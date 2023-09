Association of Bureaux De Change Operators of Nigeria Appeals for Digital Autonomy

By

Association of Bureaux De Change Operators of Nigeria (ABCON) akpọkuola Central Bank of Nigeria (CBN) ka ha nye Bureaux De Change (BDCs) ikike dijitalụ iji nweta ngbanwe ọnụego mgbanwe. Onye isi oche ABCON, Dr. Aminu Gwadabe, wepụtara akụkọ na-agba ndị ụlọ akụ apex ume ka ha nye nkwado ọ bụla maka ndị BDC ka ha gbanwee n'ụzọ zuru ezu na ọrụ dijitalụ.

A na-atụ anya inye ndị BDC nnwere onwe dijitalụ na ọ ga-eweta ọnụ ahịa mgbanwe mgbanwe, belata ndakpọ ahịa ahịa, ma kpalie uto akụ na ụba. ABCON nwere ndekọ ndekọ nke imezu ọnụ ahịa ọnụego n'oge gara aga, gụnyere na 2006, 2009, na site na 2018 ruo 2020, tupu ntiwapụ nke ọrịa Covid-19.

Dị ka Dr. Gwadabe si kwuo, ikwe ka ndị na-arụ ọrụ na-ahụ maka nnwere onwe dijitalụ ga-eme ka nchọpụta ọnụọgụ ahịa n'ezie dị mfe, mee ka mmejuputa iwu nke Gọọmenti etiti kwadoro ụkpụrụ ọnụego mgbanwe ego mba ofesi, ma kwado nlekota oru nke ọma nke azụmahịa BDC maka irube isi n'iwu na iwu chọrọ.

ABCON anọwo na-arụsi ọrụ ike na ịnakwere nkà na ụzụ ma tinye ego dị ukwuu na nyocha IT, mmepe, na mmejuputa ihe ngwọta dijitalụ dị iche iche kemgbe 2016. Ndị na-arụ ọrụ BDC nwere usoro nlekota azụmahịa ugbu a, nke nwere ụlọ ọrụ IT na njikọ ịntanetị. Ha na-edekọ azụmahịa ha na Amazon Web Service (AWS) online na ozugbo wee wepụ akụkọ kwa ụbọchị maka nrubeisi nloghachi. Na mgbakwunye, ndị ọrụ ejikọtala na Nigeria Inter-Bank Settlement System (NIBSS) na nọmba nkwenye ụlọ akụ (BVN).

Ndozigharị dijitalụ ndị a abụghị naanị ịkwalite arụmọrụ arụmọrụ kamakwa ọ na-atụnyekwa aka na n'ozuzu mmepe na imelite ngalaba BDC. Arịrịọ ABCON maka nnwere onwe dijitalụ dabara na mgbanwe ndị CBN mere atụmatụ maka BDC, na-emesi mkpa ọ dị irube isi na ọganihu teknụzụ.

Sources:

- Akụkọ ABCON

– Association of Bureaux De Change Operators nke Nigeria