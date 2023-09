Akwụkwọ akụkọ Atlanta-Constitution na-anabata Imani Dennis na Abbey Edmonson na Otu Dijitalụ

By

Atlanta Journal-Constitution (AJC) nwere obi ụtọ ịkpọsa mgbakwunye Imani Dennis na Abbey Edmonson na ndị otu dijitalụ ya. Dịka ndị ọkachamara n'ihe gbasara mgbasa ozi mmekọrịta, Dennis na Edmonson ga-ahụ maka ịhazi usoro mgbasa ozi ụlọ akụkọ, gụnyere Facebook, Twitter na Instagram. Ha ga-emekọ ihe ọnụ iji gosipụta akwụkwọ akụkọ kachasị elu nke AJC ma mepụta ọdịnaya dijitalụ na-etinye aka.

Imani Dennis abụrụla onye enyemaka bara uru na AJC dị ka onye nweere onwe ya na ọ ga-esonye na otu oge niile. Tupu ịbanye na akwụkwọ akụkọ ahụ, ọ rụrụ ọrụ dị ka onye na-ahụ maka dijitalụ ọdịda na 2020, na-enweta ahụmịhe na njikwa mgbasa ozi ọha, ndezi ibe weebụ, na imepụta akwụkwọ akụkọ. Dennis rụkwara ọrụ dị mkpa na ikpuchi ntuli aka onye isi ala nke afọ 2020. A nabatara nraranye ya na ọmarịcha ọrụ ya site na onyinye nrite dịka ebe 2nd maka Ihe Ntụrụndụ Kachasị Mma na GSPA 2020 Ka Mma Akwụkwọ akụkọ Honors Awards.

Abbey Edmonson, onye nwere nzere Master of Fine Arts n'ide si na Savannah College of Art and Design, na-ewetara ndị otu mgbasa ozi ọha na eze AJC ikike okike ya. Ọ rụrụ ọrụ mbụ dị ka onye enyemaka nchịkọta akụkọ maka akwụkwọ ịkpọ òkù ma jee ozi dị ka onye ntụzi ihe okike nke Atlanta Legacy Trail. Mmasị Edmonson gafere karịa ide; ọ na-ejikwa oge ezumike ya na-egosi eserese eserese na eserese.

Atlanta Journal-Constitution bụ ọgbakọ akụkọ ama ama na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ na-elekwasị anya n'ihe gbasara mpaghara, na-ekpuchi gọọmentị steeti na mpaghara, akụ na ụba, ntụrụndụ, na egwuregwu. Otu ndị nta akụkọ ya raara onwe ya nye na-agba mbọ ikpughe eziokwu, chedo ikike ọha mmadụ ịma, na ijide ndị isi obodo na-aza ajụjụ maka omume ha. Site na akụkọ ihe mere eme bara ụba na-alaghachi azụ na ntọala nke Atlanta Constitution na 1868 na The Atlanta Journal na 1883, AJC eguzobewo onwe ya dị ka isi iyi ntụkwasị obi nke akwụkwọ akụkọ nwere ntụkwasị obi, nke miri emi.

Isi mmalite: Akwụkwọ akụkọ Atlanta-Constitution