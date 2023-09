Ọsọ Ọhụrụ na Ọnwa: Ịmepụta Economy nke ọnwa

By

Mmasị ọhụrụ a na-enwe na ọnwa abụghịzi ọgụ na-agba n'agha Nzuzo, kama ọ bụ site n'ọchịchọ iguzobe ọnụnọ ogologo oge n'elu ya. Mba dị iche iche na ụlọ ọrụ nzuzo na-achọ ugbu a ị nweta akụrụngwa ọnwa wee banye n'ime mmasị azụmahịa na-eto eto na mbara igwe. Nke a na-egosi mgbanwe site n'ọsọ dị n'etiti mba dị iche iche na-akụ ọkọlọtọ n'ọnwa gaa na marathon iji kwalite akụ na ụba nke ọnwa.

India, Russia, Japan, na United Arab Emirates so na mba ndị na-eme atụmatụ njem ọnwa n'ọdịnihu dị nso. Ebumnuche ndị a bụ ịchọpụta ọnwa, mụọ akụrụngwa ya, yana nwee ike imeghe ụzọ maka iguzobe ebe obibi mmadụ. Ụlọ ọrụ dị na Houston Intuitive Machines na-eme atụmatụ njem ụgbọ elu azụmahịa na Ọnwa.

China, ọkachasị, ejirila obi ike na-akwalite mmemme ọnwa ya. Ọ ghọrọ obodo nke atọ rutere n'ọnwa na 2013 wee mee ọganihu dị ukwuu, gụnyere ọdịda n'akụkụ dị anya nke ọnwa na ịlaghachi ihe nlele ọnwa na Ụwa. China nwere atụmatụ ibudata ndị na-enyocha mbara igwe na ọnwa site na 2030 ma wuo ntọala na-adịgide adịgide. Ya na Russia na-arụkọkwa ọrụ na International Lunar Research Station Moon base project.

Ọ bụ ezie na China nwere ike ịdị elu karịa mba ndị ọzọ n'ihe gbasara mmemme oghere ya, United States ka na-ebute ụzọ dị mkpa. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ mbara igwe US ​​na-eche ihe ịma aka ihu. Ihe omuma sitere na Bureaulọ Ọrụ Na-ahụ Maka Akụ na ụba US na-ekpughe na mpaghara mpaghara mbara igwe nke akụ na ụba US na-ebelata. N'agbanyeghị abawanyele nlebara anya na ntinye aka nke ụlọ ọrụ nkeonwe, uto ụlọ ọrụ mbara igwe na-eji nwayọ karịa mpaghara akụ na ụba ndị ọzọ.

Ka agbụrụ ọhụrụ nke ọnwa na-apụta, a ka ga-ahụ ma China, nke nwere nnukwu mmemme ọnwa ya na ike na-eto eto, nwere ike ịma aka ọchịchị US na mbara igwe. Atụmatụ mmefu ego nke gọọmentị US chọrọ maka NASA na 2024 na-egosipụta nchichi nke ego, na-ewelite ajụjụ gbasara ntinye aka obodo ahụ na nyocha mbara igwe.

N'ozuzu, agbụrụ nke ọnwa etolitela karịa mpako na asọmpi mba. Ọ na-agbagharị ugbu a na ịmepụta akụ na ụba nke ọnwa na ịbanye na akụrụngwa na ohere azụmahịa nke ọnwa na-enye. Nsonaazụ nke agbụrụ a nwere ikike ịgbanwe nghọta anyị banyere oghere ma meghee ụzọ maka ókèala ọhụrụ na nyocha.

