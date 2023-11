Ịchọgharị ọgba aghara ahụ: Nchọpụta ọhụrụ sitere na teliskop oghere James Webb

By

Ihe onyonyo James Webb Space Telescope ewepụtala ọmarịcha onyonyo n'oge na-adịbeghị anya nke na-enye anyị nkọwa n'ime etiti ọgba aghara nke ụyọkọ kpakpando anyị Milky Way. Dị ka NASA si kwuo, ihe oyiyi a na-egosi Sagittarius C, mpaghara kpakpando nke dị ihe dị ka afọ 300 site na Sagittarius A, oghere ojii dị n'etiti nke Milky Way. Ihe na-eme ka onyonyo a bụrụ ihe pụrụ iche bụ na ọ na-ekpughe atụmatụ na nkọwapụta nke a na-ahụtụbeghị mbụ, n'ihi ike dị elu nke teliskop Webb.

N'ime onyonyo a, enwere ihe dị ka kpakpando 500,000 a na-ahụ anya, nke nwere otu kpakpando na-ezu ohi ìhè. Kpakpando nwa ọhụrụ, nke a maara dị ka protostar, adọtala uche ndị na-enyocha mbara igwe. Ihe protostar a buru ibu, na-atụ ihe karịrị okpukpu 30 karịa uka anyanwụ anyị. Onyonyo a gosikwara ụyọkọ protostars nke na-ebupụta mpụta na-egbuke egbuke, na-echetara ọkụ ọkụ, n'okpuru nnukwu igwe ojii nwere nnukwu infrared. Ọgba aghara, igwe ojii magnetized gbara gburugburu protostars ndị a, na-eme ka ha jiri ifufe dị ike, jets na radieshon metụta gas gbara ya gburugburu.

Ihe nchọpụta ọzọ dị ịrịba ama na foto a bụ ọnụnọ nke mpaghara a na-adịghị ahụ anya nke ionized hydrogen gas. Nke a gas ionized agbachie gburugburu nnukwu urukpuru nke uzuzu, na-emepụta na-akpali akpali ihe owuwu dị ka agịga nke yiri ka chaotically gbakwasa n'akụkụ dị iche iche. Samuel Crowe, onye isi nyocha nke otu nleba anya, na-ezube ime omimi n'ime ọmụmụ ihe ndị a na nyocha n'ọdịnihu.

Site n'ịlele mpaghara mbara igwe a, ndị ọkà mmụta sayensị na-atụ anya inweta nghọta bara uru banyere usoro nke imepụta kpakpando. Ebe etiti galactic nke Milky Way na-enye ọnọdụ dị oke egwu nke na-enye ndị na-enyocha mbara igwe ohere ịnwale ma mezie echiche nke nhazi kpakpando ugbu a. The James Webb Space Telescope ga-enye ozi na-enwetụbeghị ụdị ya gbasara ọmụmụ na mgbanwe nke kpakpando, na-enye ohere pụrụ iche iji kpughee akụkọ mmalite nke eluigwe na ụwa anyị.

FAQ:

Ajụjụ: Gịnị bụ protostar?

A: Onye protostar bụ kpakpando na-eto eto, na-eto eto na mmalite nke nhazi ya.

Ajụjụ: Gịnị bụ ọpụpụ na nhazi kpakpando?

A: Ọpụpụ bụ mmiri dị ike nke gas na uzuzu nke kpakpando na-eto eto na-ebupụta. Ha na-ekere òkè dị mkpa n'ịkpụzi gburugburu gburugburu ma nwee ike imetụta nguzobe nke kpakpando ọhụrụ.

Ajụjụ: Gịnị bụ ionized hydrogen gas?

A: hydrogen gas ionized na-ezo aka na atom hydrogen nke furu efu eletrọn wee bụrụ ebubo. Ọnụnọ nke gas ionized na-ejikọta ya na mpaghara nke nhazi kpakpando na-arụ ọrụ.

Ajụjụ: Ogologo oge ole ka etiti galactic dị n'ụwa?

A: Ebe galactic nke James Webb Space Telescope na-ekiri dị ihe dịka afọ 25,000 ìhè site na Ụwa.

