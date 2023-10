Nbili na ọdịda nke Malvinoxhosan Bioregion na South Africa

Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya nke akpọrọ "Rise na Fall of the Malvinoxhosan (Malvinokaffric) Bioregion na South Africa: Evidence for Early-Middle Devonian Biocrises at the South Pole," nke e bipụtara na Earth-Science Reviews, na-enyocha njedebe nke anụmanụ mmiri n'oge mmalite- Oge Middle Devonian. E ji oge ihu igwe na-ekpo ọkụ na oke oke osimiri mara oge a, nke nwere nnukwu ala a na-akpọ Gondwana nke dị nso na South Pole.

Ndị nchọpụta ahụ, nke Dr. Cameron Penn-Clarke duziri, chịkọtara ma nyochaa nnukwu data fossil iji ghọta mmalite na mwepu nke Malvinoxhosan biota, otu anụmanụ mmiri na-eme nke ọma na mmiri oyi na-agụnye ụdị azụ azụ dị iche iche. Site na usoro nyocha data dị elu, ha chọpụtara ọkwa dị iche iche na nkume oge ochie, nke ọ bụla na-egosi mbelata nke ụdị anụmanụ mmiri n'ime oge.

Nnyocha ahụ gosipụtara na mbelata nke biota nke Malvinoxhosan jikọtara ya na mgbanwe nke oke osimiri na ihu igwe. Ka ihu igwe na-ekpo ọkụ, anụmanụ mmiri Malvinoxhosan pụrụ iche, nke dị jụụ wee pụọ n'ụdị ndị na-achịkarị nkịtị nke na-eme ka mmiri dị ọkụ dochie ya. Mgbanwe nke oke osimiri na-akpaghasị ihe mgbochi nke oke osimiri, na-ekwe ka mmiri ọkụ sitere na mpaghara dị nso na equator banye ma na-eduga n'ịchịkọta ụdị mmiri ọkụ.

Mbibi nke Malvinoxhosan biota butere ndakpọ nke gburugburu ebe obibi pola, nke ihe dị iche iche dị ndụ na-enwetabeghị. Nchoputa a na-egosi na nchikota nke ngbanwe nke oke osimiri na okpomọkụ bu isi ihe kpatara ihe omume ikpochapu a. Ọ ka na-ejighị n'aka ma ihe omume mkpochapụ a na-ejikọta ya na ndị ọzọ n'oge Early-Middle Devonian, n'ihi na enweghị afọ ojuju.

Ọmụmụ ihe ahụ gosikwara na adịghị ike nke gburugburu polar na gburugburu ebe obibi na mgbanwe na ọkwa oke osimiri na okpomọkụ. Ịghọta ihe omume mkpochapụ gara aga nwere ike inye nghọta bara uru banyere nsogbu dị iche iche nke ihe ndị dị ndụ ugbu a anyị na-eche ihu n'oge ugbu a.

