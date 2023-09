Ụmụ nwoke atọ laghachiri n'ụwa mgbe ozi mbara igwe were ogologo afọ gasịrị

Ụmụ nwoke atọ, onye America na-enyocha mbara igwe bụ Frank Rubio na ndị na-ahụ maka mbara igwe Russia bụ Sergey Prokopyev na Dmitri Petelin, ga-alaghachi n'ụwa na Wednesde ka ha nọrọ ihe karịrị otu afọ na mbara igwe. Ndị atọ a anọwo n'ọdụ ụgbọ elu International Space Station (ISS) ma ga-apụ n'ụgbọelu Soyuz nke Russia. A na-atụ anya ka ụgbọ elu ahụ pụọ na ISS n'elekere 3:54 nke ụtụtụ EDT wee ruo na steepụ nke Kazakhstan na 7:17 am EDT.

NASA ga na-enye mkpuchi ndụ nke ihe omume, malite na 12 am EDT. Ndị na-ekiri nwere ike ịhụ oghere dị n'etiti Soyuz na ISS na-emechi na 12:20 am EDT. Live iyi ga-amaliteghachi na 3:30 am EDT maka ịmegharị na n'elekere isii nke ụtụtụ EDT tupu ọkụ deorbit nke Soyuz, nke a na-atụ anya na ọ ga-eme na 6:6 am EDT. Ndị ọrụ ụgbọ mmiri ahụ ga-agbadata na ala n'ụwa.

Njem Rubio, Prokopyev, na Petelin abụrụla nke a na-enwetụbeghị ụdị ya. Na mbụ na-eme atụmatụ maka ọnwa isii ọkọlọtọ na orbit, ụgbọ elu ha Soyuz nwetara mwepu na Dec. 15, 2022, butere mfu nke coolant niile. N'ihi nke a, ha ga-echere ka Soyuz ọzọ kwadebere ma malite. Ka ụgbọ mmiri nọchiri anya rutere na ISS na Feb. 25, ha ka na-echere ndị ọrụ enyemaka ha, bụ ndị bidoro na Septemba 15.

Ogologo oge ha nọrọ na mbara igwe adịla ụbọchị 371, na-eme ka ọ bụrụ ụgbọ elu kacha ogologo na-aga n'ihu maka onye na-agụ mbara igwe America. Rubio, bụ onye mbụ mere njem mbara igwe, agafeela ndekọ Amerịka gara aga nke ụbọchị 355 nke NASA Mark Vande Hei debere. Ihe ndekọ ogologo oge otu ụgbọ elu bụ onye cosmonaut Valery Polyakov, onye nọrọ ihe karịrị ụbọchị 437 n'ọdụ ụgbọ elu Soviet-Russian Mir site na Jenụwarị 1994 ruo Machị 1995.

Isi mmalite: NASA, Roscosmos