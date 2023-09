Ọsọ oghere: US na China na-asọ mpi ịlaghachi na ọnwa

By

N'ajụjụ ọnụ BBC na nso nso a, onye isi Nasa Bill Nelson kwuru na US nọ na "ọsọ oghere" na China ịlaghachi na ọnwa, na-ekwupụta ọchịchọ ya ka US bụrụ onye mbụ ga-enweta nke a. Ọ bụ ezie na US na Soviet Union nwere asọmpi oghere na 1960 na 1970, Nasa na-adabere ugbu a na ụlọ ọrụ nkeonwe iji rụọ ọtụtụ ọrụ ahụ. Dị ka Nelson si kwuo, iso ndị ụlọ ọrụ nkeonwe na-emekọrịta ihe na-enye ohere maka ịkekọrịta ọnụ ahịa ma na-adọta na mmepụta nke ndị ọchụnta ego na mpaghara nzuzo. Ụlọ ọrụ ndị dị ka Elon Musk's SpaceX na Jeff Bezos 'Blue Origin enyela ndị Nasa onyinye ọtụtụ ijeri dollar iji wuo ndị ala ọnwa.

Mmemme mbara igwe nke China, nke gụnyere atụmatụ iru mpaghara polar nke ọnwa, ndị Nasa na-ele ya anya nke ọma. China nwere ọdụ oghere nke ya, butela ihe nlele ọnwa n'ụwa, ọ bịanyeghị aka na nkwekọrịta Artemis nke United States na-edu, na-ewelite nchegbu banyere nkwupụta ókèala ya. Esemokwu Nasa na China emeela ka itinyekwu ego na ụlọ ọrụ ahụ, na-emefu ijeri $ 71.2 n'ime afọ na-eduga na Septemba 2021. Otu ụzọ n'ụzọ anọ nke mmefu a na-aga na obere azụmahịa, nke nwere ike mee ka uto ha dịkwuo elu ma na-adọta ndị na-etinye ego na nzuzo.

Ọ bụ ezie na ọsọ a laghachiri na ọnwa adọtala mmasị, ọ kpalitewokwa uto na ụlọ ọrụ mbara igwe sara mbara. SpaceX, karịsịa, ekerewo òkè dị ukwuu n'ịgbasawanye ikike itinye ego nke oghere. Ọnụ ọgụgụ nke satellites na-agba gburugburu ụwa abawanyela, ụlọ ọrụ dịka OneWeb na Starlink na-ebute ụzọ. Nke a ewepụtala ohere ọhụrụ na ụlọ ọrụ dị iche iche, gụnyere ọrụ ugbo, mkpuchi, na mmiri.

Akụ na ụba mbara igwe nwere ike ịba nnukwu uru, na atụmatụ na-atụ aro na ọ nwere ike ịba ihe karịrị $ 1 ​​trillion kwa afọ site na 2040. Otú ọ dị, e nwere ihe ịma aka imeri, dị ka ike akụ na ụba nke Ngwuputa na ọnwa. Nasa na-ahụ ike na nyocha ahụike, na-ekwu maka nnwale kristal na-aga nke ọma nke ụlọ ọrụ ọgwụ Merck mere na ọdụ ụgbọ elu International.

