Mmetụta nke Hydrogen nọpụrụ iche na mgbapụ nke Lyman-Alpha Photons na Reionization-Epoch Galaxies

Ndị na-enyocha mbara igwe ka na-ejighị n'aka maka usoro na oge nke reionization, nke bụ mgbe hydrogen dị na mbara igwe ghọrọ ionized ọzọ mgbe ọ dị adị dị ka atom na-anọpụ iche maka ihe dị ka nde afọ 200. Lyman-continuum (LyC) photon na-akwalite reionization, nke nwere ike ịkụpụ electrons na atom hydrogen. Ajụjụ bụ, kedu ebe foto LyC ndị a si bịa? Ọtụtụ ndị na-enyocha mbara igwe kweere na ụyọkọ kpakpando ndị mbụ keere òkè n'ime ka eluigwe na ụwa gbanwee.

N'ime oge nke reionization, e nwere ụyọkọ kpakpando ndị na-ebunye Lyman-Alpha (Lyα) radieshon, nke a na-ewepụta mgbe hydrogen atom si n'ọnọdụ mbụ ha nwere obi ụtọ gbanwee gaa na ala ala ha. Otú ọ dị, ọ bụghị ndị Lyα photon nile nwere ike ịgbapụ na ụyọkọ kpakpando ndị a. Ọ bụrụ na Lyα photon gbasasịrị na nsọtụ ụyọkọ kpakpando, ọ nwere ike ịgbapụ wee chọpụta ya. Ọ bụrụ na ọ nweghị Lyα photons nwere ike ịgbanarị, ọ na-egosi na LyC photon enweghịkwa ike ịgbanarị, na ụyọkọ kpakpando ahụ etinyeghị aka na reionization.

Ọnụnọ nke hydrogen na-anọpụ iche (HI) na ụyọkọ kpakpando ndị a nwere ike igbochi mgbapụ nke Lyα photons na, ya mere, LyC photons. Iji nyochaa nke a, a na-eme nnyocha na nlele nke ụyọkọ kpakpando ndị a hụrụ na nso njedebe nke reionization, na-eji Lyα na [CII] emission (mpụta sitere na carbon nke na-etinye ume nke ọma maka otu electron iji gbanarị) iji tụọ redshift ha.

Atụnyere ngbanwe ọbara ọbara nke Lyα na [CII] na ụyọkọ kpakpando ọ bụla. Ndị nchọpụta ahụ chọpụtara na nkwụghachi ọsọ dị n'etiti ụdị ikuku abụọ a, nke a maara dị ka Lyα velocity offset, na-ejikọta ya na HI gas mass na ụyọkọ kpakpando sitere na Epoch of Reionization. Nke a na-egosi na mgbapụ Lyα na ụyọkọ kpakpando ndị a na-emetụta ọdịnaya gas HI n'ozuzu ya, karịa mpaghara mpaghara.

Ihe nchoputa a gosiri na ụbara nke HI gas na-eme ka o siere Lyα photon ike ịgbapụ, nke na-egbochikwa mgbapụ nke LyC ionizing photons. Nke a na-egosi na ịmụ ọdịnaya HI n'ozuzu nke ụyọkọ kpakpando nwere ike inye nghọta na usoro nke imegharị eluigwe na ala.

Nlebanya n'ọdịniihu nke James Webb Space Telescope (JWST) na-atụ anya na ọ ga-enye data dị elu gbasara ụyọkọ kpakpando ochie site n'oge a na-emegharị emegharị, na-enye nghọta ka ukwuu nke oge a dị ịrịba ama na akụkọ ihe mere eme nke eluigwe na ala.

Isi mmalite: Lauren Elicker, Mahadum Cincinnati