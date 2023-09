Ọstrelia na-emepụta ngwá ọrụ nyocha nke dabeere na CRISPR maka nchọpụta nje pox enwe

Ndị na-eme nchọpụta n'Australia emepụtala ngwá ọrụ na-eme nchọpụta na-agbawa obi, MPXV-CRISPR, maka nchọpụta nke nje enwe ike (MPXV). Ngwá ọrụ a, nke mbụ n'ụdị ya n'Australia, na-eji teknụzụ CRISPR achọpụta nje ahụ n'ụzọ ziri ezi na ọsọ ọsọ. Nnyocha ahụ, mgbalị nkwado nke Peter Doherty Institute for Infection and Immunity na Walter na Eliza Hall Institute of Medical Research, bipụtara na The Lancet Microbe.

Ọ bụ ezie na teknụzụ CRISPR kacha mara amara maka ike ya na ndezi genome, ọ pụtala n'oge na-adịbeghị anya dị ka ngwa ọrụ siri ike maka ebumnuche nyocha. Emebere MPXV-CRISPR ka o wee gbado anya usoro mkpụrụ ndụ ihe nketa a na-ahụ naanị na nje MPXV. Mahadum Melbourne Dr Soo Jen Low, otu n'ime ndị na-ede akwụkwọ mbụ nke ọmụmụ ihe, kọwara na ngwá ọrụ nyocha nke CRISPR na-eme dị ka ihe nchọpụta dị oke oke, na-achọpụta ngwa ngwa ihe mkpụrụ ndụ ihe nketa jikọtara ya na ọrịa nje.

A na-ahazi ngwá ọrụ MPXV-CRISPR iji mata nje ahụ site na injinịa "nduzi" dabere na nchekwa data nke 523 MPXV genomes. Mgbe DNA viral dị na nlele ụlọ ọgwụ, a na-eduzi usoro CRISPR na ebumnuche ma na-ewepụta akara na-egosi ọnụnọ nke nje ahụ. Mmetụta uche na ọkwa ziri ezi nke usoro nnwale a dị ka usoro PCR ọkọlọtọ ọla edo mana yana uru nke iwepụta nsonaazụ n'ime ntakịrị oge.

Otu n'ime ihe mgbawa nke MPXV-CRISPR bụ ọsọ ọ nwere ike ịnye nyocha. Ọdịnala nchọpụta ọrịa anwụ enwe na-adaberekarị na ntọala ụlọ nyocha etiti, nke nwere ike ibute igbu oge nke ọtụtụ ụbọchị tupu arụpụta ule dị. N'ụzọ dị iche, MPXV-CRISPR nwere ike ịchọpụta nje a n'ime naanị nkeji 45, na-enye ohere ịchọta ngwa ngwa na saịtị.

Ndị otu nyocha ahụ na-arụ ọrụ ugbu a n'ịgbanwe MPXV-CRISPR n'ime ngwaọrụ mkpanaka nwere ike ibunye na ebe nlekọta gburugburu obodo. Nke a ga-enyere aka ịchọpụta ngwa ngwa na ịnweta ya, ọkachasị na mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ ma ọ bụ ebe nwere oke ego. Otu a bu n'obi ime mgbanwe nhazi nke enwe, kwalite nsonaazụ ndị ọrịa, na ịkwalite nzaghachi ahụike ọha na eze maka ntiwapụ n'ọdịnihu.

Mmekọrịta nyocha ahụ gụnyere Peter Doherty Institute, Walter na Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbourne Sexual Health Center, na Mahadum Monash.

