Na-ewebata MPXV-CRISPR: Ngwá Ọrụ Nchọpụta Mgbanwe Maka Nje Virus Monkeypox

Otu ndị ọkà mmụta sayensị sitere na Peter Doherty Institute for Infection and Immunity na Walter na Eliza Hall Institute of Medical Research ewepụtala ngwá ọrụ nyocha dị egwu nke a na-akpọ MPXV-CRISPR. Ebipụtara ya na The Lancet Microbe, ngwá ọrụ a na-eji teknụzụ CRISPR chọpụta nje pox enwe (MPXV) na nlele ụlọ ọgwụ ngwa ngwa na n'ụzọ ziri ezi, karịa ụzọ nchọpụta dị adị. Ọ na-elekwasị anya usoro mkpụrụ ndụ ihe nketa pụrụ iche na MPXV, na-eme ka ọ bụrụ usoro nchọpụta mbụ dabere na CRISPR nke ụdị ya na Australia.

A na-eji teknụzụ CRISPR, mara maka ike idezi genome ya, ugbu a maka ebumnuche nyocha. Dr. Soo Jen Low, onye na-ahụ maka nyocha na Doherty Institute na onye na-ede akwụkwọ mbụ nke ọmụmụ ihe ahụ, na-akọwa nchọpụta nke CRISPR dị ka ndị na-achọpụta ihe ziri ezi nke na-achọpụta ihe ngosi dị iche iche metụtara ọnụnọ nke ọrịa nje. N'ihe gbasara MPXV-CRISPR, a na-eme ya ka ọ mata nje virus site na ntuziaka injinia na-ejikọta na akụkụ ụfọdụ nke DNA viral.

Mgbe achọpụtara DNA viral na nlele ụlọ ọgwụ, a na-eduzi usoro CRISPR na ebumnuche ma na-ewepụta akara iji gosipụta ọnụnọ nje ahụ. Usoro nchoputa a na-enweta ezi uche na nkenke maka ụzọ PCR ọkọlọtọ ọla edo mana n'ime ntakịrị oge.

Otu n'ime ihe mgbawa nke MPXV-CRISPR bụ ngwa ngwa ya n'inye nyocha. Nchọpụta ọrịa anwụ anwụ ugbu a na-ewekarị ụbọchị iji nye nsonaazụ, ebe MPXV-CRISPR nwere ike ịchọpụta nje ahụ n'ime nkeji iri anọ na ise. Ndị otu a na-arụ ọrụ ugbu a n'ịgbanwe teknụzụ a ka ọ bụrụ ngwaọrụ enwere ike iji mee nchọpụta n'ebe a na-achọpụta nje enwe n'ebe dị iche iche nlekọta ahụike.

Dr. Shivani Pasricha, onye isi nyocha na Walter na Eliza Hall Institute of Medical Research na onye na-ede akwụkwọ na-amụ ihe, na-emesi mmetụta nke MPXV-CRISPR nwere ike ime na ahụike ọha na eze. Site na imeziwanye ohere ịnweta nyocha ngwa ngwa na ntụkwasị obi, ọkachasị na mpaghara nwere oke akụrụngwa ma ọ bụ ebe dịpụrụ adịpụ, usoro nnwale a na-agbasa nwere ike ịgbatị ọgwụgwọ ma kwalite nsonaazụ onye ọrịa.

Mmekọrịta dị n'etiti ụlọ ọrụ nyocha gụnyere Doherty Institute, Walter na Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbourne Sexual Health Center, na Mahadum Monash.

Isi Iyi:

- Soo Jen Low et al, Nchọpụta ngwa ngwa nke nje oria enwe site na iji nyocha ogbugbu CRISPR-Cas12a: nyocha nyocha na nyocha ụlọ nyocha, The Lancet Microbe (2023). DOI: 10.1016/S2666-5247(23)00148-9