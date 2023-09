Ịghọta Moto Bacterial: Mmetụta maka Nanomachines dị mma

By

Ndị na-eme nchọpụta sitere na Mahadum Nagoya, Mahadum Osaka, na Nagahama Institute of Bio-Science and Technology emewo nchọpụta dị ịrịba ama banyere ebe nje bacteria na-arụ ọrụ na ngwa ndị nwere ike ime na mmepe nke nanomachines. Ndị otu ahụ, nke Prọfesọ Emeritus Michio Homma na Prọfesọ Seiji Kojima duziri, chọpụtara ọrụ nke molekul FliG na oyi akwa flagellar, ma ọ bụ “moto,” nke nje bacteria.

Moto flagellar na nje bacteria nwere rotor na stator. The stator na-arụ ọrụ dị ka engine, mgbe rotor na-atụgharị na-adabere na nnyefe nke stator's rotation. Usoro a na-enye ohere ka nje bacteria na-aga n'ihu ma ọ bụ azụ azụ. Mgbanaka C, mgbagwoju protein, na-achịkwa mmegharị a. Ngwakọta FliG dị n'ime mgbanaka C na-arụ ọrụ dị ka njide, na-eme ka mgbanwe dị n'etiti mmegharị ihu na azụ.

Ndị nyocha ahụ nyochara G215A mutant nke molekul FliG, nke na-ebute ntụgharị moto n'akụkụ elekere na-adịgide adịgide. Site n'ọmụmụ ihe ha, ndị otu ahụ chọpụtara na mgbanwe na nhazi FliG na mmekọrịta nke mkpụrụ ndụ mmiri gbara ya gburugburu bụ ihe kpatara mmegharị ahụ n'akụkụ elekere. Mgbanwe ndị a na-emekwa n'ụdị FliG nkịtị mgbe ọ na-atụgharị na elekere. Esemokwu nhazi ahụ na-enyere nje bacteria aka ịgbanwe n'etiti mmegharị ihu na azụ na nzaghachi na gburugburu ebe obibi ha.

Ịghọta njirimara anụ ahụ nke protein FliG bụ ihe mpụta n'ịghọta usoro molekụla nke ntụgharị ntụgharị na moto. Ihe nchoputa a na-emeghe ụzọ maka mmepe nke moto kọmpat nwere ike ntụgharị ike dị elu. Enwere ike itinye ihe ọmụma a n'ịmepụta nanomachines ndị nwere ikike ịchịkwa ntụgharị ha. Ọganihu ndị a nwere ikike ịgbanwe mpaghara dị iche iche, dị ka ọgwụ na imepụta ndụ mmadụ.

Ọmụmụ ihe a, nke e bipụtara na iScience, na-egosi nzọụkwụ dị ịrịba ama na nghọta anyị banyere moto nje bacteria na ihe ha nwere ike ime maka mmepe nke nanomachines na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ na-emepe ụzọ ọhụrụ maka nyocha na nanotechnology na injinịa, na-enye ohere na-akpali akpali maka ọganihu nkà na ụzụ n'ọdịnihu.



