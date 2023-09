Gbaa ama mmalite nke ULA Atlas V NROL-107

Na Septemba 9, 2023, n'elekere 08:51 nke ụtụtụ, a ga-ewepụta ULA Atlas V NROL-107 site na Space Launch Complex 41 na Cape Canaveral Space Force Base. Ihe omume a na-akpali akpali ga-enye ndị na-ekiri ohere ịhụ ike na ịma mma nke igba egbe rọketi.

Mgbagwoju anya ndị ọbịa ga-emeghe na 7:15 AM ET na Septemba 9, 2023, maka nlele mmalite Atlas V NROL-107. Ịdọba ụgbọala na tiketi ga-emeghe na 7:00 AM ET. Ọ dị mkpa ịhazi maka ịba ụba okporo ụzọ na na Kennedy Space Center.

Mwepụta Nlele

Maka ndị chọrọ ịgba akaebe mmalite ahụ nso, LC-39 Observation Gantry na-enye ebe kacha mma. Tiketi maka gantry dị maka $49 na mgbakwunye na ego nnabata. Site n'ebe a dị anya, ndị na-ekiri ga-enwe ike ịhụ rọketi ahụ ka ọ na-apụ na pad mmalite. Iji ruo gantry ahụ, a chọrọ Tiketi Mwepụta Ụgbọ njem Mgbakwunye (LTT), na mgbakwunye na tiketi nnabata bara uru. Gantry dị ihe dịka kilomita 2.3 / kilomita 3.7 site na pad mmalite.

Ụgbọ ala ga-abanye na njedebe engine nke rọketi Saturn 1B na Roket Garden n'elekere 7:15 nke ụtụtụ. Ngwungwu a gụnyere okwu mmalite ọdịyo na nkọwa okwu, yana nri dị mfe na ihe ncheta.

Ihe omume mmalite a na-ekwe nkwa na ọ ga-abụ ahụmahụ na-agaghị echefu echefu maka ndị niile bịara. Iji aka ya hụ mgbaba rọketi bụ ihe akaebe maka mmezu dị egwu nke nyocha na teknụzụ mmadụ. Agbagharala ohere ịbụ akụkụ nke akụkọ ihe mere eme!

Sources:

– ULA Atlas V NROL-107 nkọwa mmalite