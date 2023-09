Ndị na-enyocha mbara igwe Turkish na-amụ NGC 2509 mepere ụyọkọ iji data Gaia

By

N'iji data sitere na satịlaịtị Gaia nke ESA, ndị na-enyocha mbara igwe sitere na Mahadum Istanbul emeela ọmụmụ ihe na ụyọkọ mepere emepe NGC 2509, na-enye nghọta n'ime usoro nhazi ya na mbara igwe. Ụyọkọ mepere emepe bụ ìgwè kpakpando ndị a na-ekekọta onwe ha n'ụzọ na-adịghị mma ma si n'otu nnukwu ígwé ojii molekụla kpụrụ. NGC 2509, nke dị na ìgwè kpakpando Puppis, bụ ụyọkọ mepere emepe nke etiti afọ nke amụbeghị nke ọma, yana ọtụtụ n'ime akụrụngwa ya ka amabeghị. Iji nyochaa NGC 2509, ndị na-enyocha mbara igwe nyochara astrometric na photometric data sitere na Gaia Data Release 3. Ha kewapụrụ ndị otu ụyọkọ na kpakpando ubi wee kpebie ihe ndị bụ isi nke NGC 2509.

Nnyocha ahụ chọpụtara na NGC 2509 nwere ntụgharị kwesịrị ekwesị nke -2.72 na 0.8 mas / afọ na nrịgo ziri ezi na mbelata, n'otu n'otu. Ogologo ogologo ya dị ihe dịka afọ 8,200 ọkụ, yana afọ ya nwere ike ịbụ ijeri afọ 1.5. Oghere mgbochi nke ụyọkọ ahụ dị ihe dị ka afọ ọkụ 16.7, na reddening bụ 0.1 mag. A na-atụle ịdị mma nke NGC 2509 ka ọ dị na ọkwa 0.0152 dex, yana njupụta etiti ya dị ihe dịka 32.33 kpakpando / arcmin².

Ịmụbawanye ndepụta ụyọkọ oghere ndị a ma ama na ịmụ ha nke ọma dị oke mkpa maka ịkwalite nghọta anyị maka nguzobe na mgbanwe nke ụyọkọ kpakpando anyị. Ọmụmụ ihe a na-enye aka na ihe ọmụma nke NGC 2509 ma na-enye ozi bara uru gbasara ihe onwunwe ya. Nnyocha ọzọ na ọmụmụ banyere ụyọkọ mepere emepe ga-aga n'ihu na-ekpughekwu ihe gbasara ọdịdị dị mgbagwoju anya nke eluigwe na ala anyị.

