TOI-1801 b: Obere Neptune dị oke ọkụ na sistemu mbara ala na-eto eto

Anyị na-akpọsa nchoputa nke TOI-1801 b, Obere Neptune na-adọrọ mmasị na-agbagharị na kpakpando M dwarf na-eto eto. Na mbu amatara dị ka onye ndoro-ndoro ochichi ụwa TESS na Eprel 2020, TOI-1801 b nwere oge nke ụbọchị 21.3. Agbanyeghị, ihe nlebanya gbadoro ụkwụ n'ala, gụnyere fotometry n'ime na n'èzí na nfefe radial ziri ezi, ekpughere na ezi oge nke ụwa bụ ụbọchị 10.6.

Site na nlebanya nlebanya ndị a, anyị ekpebiela na TOI-1801 b nwere oke 5.74 ± 1.46 M⊕ yana radius nke 2.08 ± 0.12 R⊕. Dabere na nha ndị a, anyị nwere ike iji obi ike kwuo na TOI-1801 b bụ mmiri na nkume kachasị mejupụtara ya, na-enwe oke ego (ruo 2% site na oke) nke hydrogen gas na ikuku ya.

Ọzọkwa, afọ nke usoro ahụ, nke e mere atụmatụ na ọ dị ihe dị ka nde afọ 900, tinye TOI-1801 b n'etiti ọnụ ọgụgụ ndị na-eto eto na-agafe agafe. Edebere ya na exoplanets ndị ọzọ amara, TOI-1801 b pụtara dị ka onye otu pụrụ iche.

N'ime eserese na-egosi mmekọrịta nke oke-radius, ejighị n'aka nke TOI-1801 b na-egosipụta dị ka mpaghara nwere agba agba nwere ọkwa ntụkwasị obi. Ụdị ihe mejupụtara, nke akara ahịrị dị iche iche na-anọchi anya ya, na-enye nghọta na nhazi nke exoplanet nwere ike. Kpọmkwem, ogwe etiti na nke aka nri na-egosi ụdị ihe mejupụtara na-enweghị gas yana envelopu gas, n'otu n'otu. Ahịrị siri ike na ntụpọ dị na ogwe aka nri na-egosi ọnọdụ okpomọkụ dị iche iche maka envelopu gas.

Dịka ntụaka, eserese ahụ gụnyekwara ụwa na Neptune. Na mgbakwunye, anyị gụnyere B22 na M22 dị ka ntụaka n'ihi nsonaazụ ndị na-emegiderịta onwe ha ebipụtara maka otu mbara ụwa, na-egosi nha dị iche iche.

Na mmechi, TOI-1801 b na-anọchite anya mgbakwunye na-adọrọ mmasị na ihe ọmụma anyị banyere exoplanets. Ọdịdị ihu ya, ihe mejupụtara ya, na nwata na-eme ka ọ bụrụ ebumnuche siri ike maka nyocha ọzọ. Ọmụmụ ihe na-aga n'ihu nke exoplanets dị otú ahụ na-enye aka na nghọta anyị maka nhazi mbara ala na evolushọn na gburugburu ebe dị iche iche gafere usoro mbara igwe anyị.

Nkowa:

- TESS: Satellite nyocha Exoplanet na-ebugharị

- M dwarf: Ụdị kpakpando nke usoro isi, nke a makwaara dị ka dwarf na-acha uhie uhie, nke nwere oke n'etiti 0.08 na 0.6 ugboro nke Sun.

– Radial velocity (RV): Nleta ngagharị nke kpakpando na-aga ma ọ bụ pụọ na onye na-ekiri ya site na iji mmetụta mgbanwe Doppler.

- Mass na Radius: Mass na-ezo aka na ọnụọgụ ihe dị n'ihe, ebe radius na-atụle anya site na etiti ruo n'elu elu.

- Ahịrị njupụta nke iso-njupụta: ahịrị ahịrị isi awọ gbawara agbawa na eserese radieshon nke na-anọchi anya ahịrị nha nha nha n'ụdị nhazi dị iche iche.

- Entropy pụrụ iche: akụrụngwa thermodynamic nke na-akọwapụta nsogbu ma ọ bụ enweghị usoro nke sistemụ.

H2: hydrogen gas.

- CARMENES na HIRES: Ngwa eji eme ihe maka nha ọsọ ọsọ radial.

