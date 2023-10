Ịchọgharị iwu nchekwa na Quantum Mechanics

By

Iwu nchekwa bụ ụkpụrụ dị mkpa na physics nke na-akọwa ichekwa ụfọdụ ọnụọgụ ma ọ bụ akụrụngwa n'ime sistemu anụ ahụ dịpụrụ adịpụ ka oge na-aga. Iwu ndị a, nke gụnyere ichekwa oke ike, ume ọkụ, na ụgwọ eletrik, dị oke mkpa maka ịghọta omume nke eluigwe na ala. Ha na-ekpebi usoro ndị nwere ike ma ọ bụ enweghị ike ime na okike. Dịka ọmụmaatụ, nchekwa ọkụ ọkụ na-ekpughe na nchikota nke oge niile na-anọgide na-adịgide adịgide na usoro mechiri emechi tupu na mgbe ihe omume gasịrị, dị ka nkukota.

Ọ bụ ezie na iwu nchekwa ka edobere nke ọma n'ọrụ igwe oge gboo, ha na-adọrọ mmasị karịa n'akụkụ igwe ọrụ quantum. N'ime igwe igwe quantum, a na-enweta usoro nchekwa nchekwa site n'ụkpụrụ dị ka ihe atụ nke sistemu anụ ahụ, n'adịghị ka igwe eji arụ ọrụ oge gboo ebe ewepụtara ha site na mmalite.

N'ime nnyocha ọhụrụ e bipụtara na Proceedings of the National Academy of Sciences, ndị nchọpụta zụlitere nnwale echiche iji chọpụta n'ihu n'iwu nchekwa n'ime igwe ọrụ quantum. Nnwale echiche, ihe nhụta echiche nke ejiri nyochaa nsonaazụ nke echiche na ụkpụrụ, na-enye nghọta ọhụrụ n'ime ọdịdị nke arụ ọrụ quantum.

Nnwale echiche nke ndị nyocha ahụ mepụtara gụnyere ihe odide abụọ, Alice na Bob, nọ ọdụ n'oche nwere wiil na-eche ibe ha ihu. Mgbe ha na-agbanye ibe ha, ha na-aga n'akụkụ dị iche iche n'otu ọsọ ahụ, na-ebute nchikota ọsọ ọsọ na-adị ka efu. Nke a na-egosiputa nchekwa nke ike n'ime mpaghara quantum.

Ihe nnwale echiche a pụtara karịrị ọnọdụ ya kpọmkwem. Ọ na-akọwapụta uru zuru ụwa ọnụ nke iwu nchekwa, na-agụnye ọnọdụ dị iche iche nwere ọtụtụ mmadụ dị iche iche, mmegharị mbụ, na mmekọrịta dị mgbagwoju anya. Iwu nchekwa na-apụta site na symmetry ndị a na-ahụ n'okike, na amụma amụma ha na-ejide n'agbanyeghị nkọwa akọwapụtara nke mmekọrịta ahụ.

Otú ọ dị, n'arụ ọrụ quantum, iwu nchekwa ọdịnala na-eche ihe ịma aka ihu. Ịtụ ọnụ ọgụgụ a kapịrị ọnụ na sistemu quantum na-akpaghasị sistemu ahụ, na-agbanwe n'ụzọ bụ isi n'evolushọn ya na-esote. Iji merie ihe ịma aka a, ndị nyocha ahụ haziri nhazi nnwale nke gụnyere ịkwadebe sistemu ọnụọgụ n'otu ọnọdụ izizi yana tụọ ọnụọgụ echekwara ozugbo emechara. Ha na-ekwe ka usoro ahụ malite na-enweghị nha ọ bụla, na-ekpughe na nchekwa nke oge angular na-adịgide ọbụna n'ọnọdụ ọ bụla.

Ọmụmụ ihe a na-enye aka na nghọta miri emi nke ụkpụrụ dị n'okpuru nke usoro nhazi quantum na iwu nchekwa na-achịkwa omume nke sistemu quantum. Site n'ịchọgharị iwu ndị a site na nnwale echiche na nhazi nnwale ọhụrụ, ndị ọkà mmụta sayensị nwere ike ịga n'ihu na-ekpughe ihe omimi nke mpaghara quantum.

Sources:

– Aha: Iwu nchekwa na Quantum Mechanics kọwara na nnwale

Isi mmalite: Usoro nke National Academy of Sciences

Ndị edemede: George Zaharia, Markus S. Kirschner, Sandu Popescu

Datebọchị: Nọvemba 2020