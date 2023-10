Mmetụta nke ikuku ụwa na ịchọ ndụ n'ime eluigwe na ala

N'ihe gbasara ịgụ kpakpando, ndị ọkà mmụta sayensị na-elekarị ụwa anya dị ka ihe ndebiri maka ịghọta ohere nke ndụ na mbara igwe. Analọ ụwa, mbara ala ndị yiri nke anyị n'ihe gbasara ebe obibi na ihe mejupụtara ikuku, nwere mmasị pụrụ iche. Otú ọ dị, ikuku ụwa amalitela nke ukwuu ka oge na-aga, na-eme ka ọ dị mkpa ịghọta ihe gara aga ka ọ dị mma ịchọ ihe ịrịba ama nke ndụ na mbara ala ndị ọzọ.

Phanerozoic Eon, nke mere ihe dị ka nde afọ 500 gara aga, rụrụ ọrụ dị mkpa na mgbanwe nke ikuku ụwa na mpụta ụdị dị iche iche. Oge a hụrụ mmụba nke ikuku oxygen na mmepe nke anụmanụ, osisi ala, na dinosaurs. Otú ọ dị, ụzọ ndị dị ugbu a a na-eji achọ ihe ịrịba ama nke ndụ na exoplanets adịghị akọwa mgbanwe nke ikuku ụwa ka oge na-aga.

Iji kpochie oghere a, otu ndị nyocha sitere na Mahadum Cornell mepụtara simulation nke ikuku ụwa n'oge Phanerozoic Eon. N'ịbụ ndị Rebecca Payne na Lisa Kaltenegger duziri, ndị otu a bu n'obi ịnye ngwa ọrụ maka ịhazi na ịkọwa nkọwa nke ikuku mbara ala. Site n'ịghọta nhazi nke ikuku ụwa n'oge dị iche iche, ndị na-enyocha mbara igwe nwere ike ịmatakwu ebumnuche ndị na-ekwe nkwa maka ịchọ ndụ.

Ọmụmụ ihe nke exoplanets na-agbanwe ugbu a site na nchọpụta gaa na njirimara, na-enyere aka site na teliskop dị elu nke nwere ike ịnweta ụdịdị dị iche iche ozugbo site na mbara ikuku exoplanet. Site na usoro dị ka onyonyo onyonyo na nyocha ihe nlegharị anya na-ebufe, ndị na-enyocha mbara igwe nwere ike ịchịkọta data dị oke mkpa na nhazi nke ikuku exoplanet. A na-atụ anya teliskop Space James Webb na-abịa inye ọbụna ozi zuru ezu karị.

Ọ bụ ezie na achọpụtala ma mara ọtụtụ exoplanets, enweghi ihe atụ nke ụwa na ọkwa dị iche iche nke evolushọn ikuku. Phanerozoic Eon, karịsịa, bụ mmasị n'ihi mmepe ya dị ịrịba ama na ndụ terrestrial. Site n'ịmepụta ụdị mgbasa ozi nke ikuku mbara ala na-emepụta, ndị nchọpụta nwere ike ikpebi ihe mejupụtara ya na ọnụnọ nke ihe ịrịba ama nke ndụ.

Ịghọta mgbanwe nke ikuku ụwa nwere ike inye nghọta bara uru iji duzie ọchụchọ maka ndụ na exoplanets. Site n'ịchọpụta ihe atụ nke ụwa n'ọkwa dị iche iche nke mmepe ikuku, ndị ọkà mmụta sayensị nwere ike ibelata ebumnuche ndị nwere ike ịchụ nta maka ndụ ndị ọzọ.

Sources:

- "Oxygen Bounty for Earth-like exoplanets: Spectra of Earth from the Phanerozoic" - Rebecca Payne na Lisa Kaltenegger

– Eluigwe na Ala Taa