A na-eme nyocha ka e zuru kaadị 'Magic' bara uru na Midland Smash-and-Grab

Ndị uwe ojii mpaghara na-eme nyocha ugbu a gbasara ihe egwu na-akụtu na ijide ihe mere na Midland. N'ime mgbanwe dị ịtụnanya, ndị omempụ ahụ pụtara na ha ghọtara nke ọma ebumnuche ha, ebe ha lekwasịrị anya kpọmkwem na nchịkọta 'Magic Cards' bara uru nke ruru $20,000.

Na Satọde, obere oge tupu elekere 2:30 nke ụtụtụ, ndị a na-enyo enyo gbajiri ọnụ ụzọ enyo n'ihu nke ụlọ ahịa ihe omume Horizon Hobbies na King Street. Ozugbo ha batara, naanị ebumnuche ha bụ inweta kaadị ahọpụtara site na 'Anwansi: Egwuregwu Gathering' a ma ama.

Onye nwe ụlọ ahịa ahụ kpughere na e ji nlezianya gbuo ohi ahụ dum. Ihe onyonyo onyonyo weghaara ndị a na-enyo enyo na-abanye ngwa ngwa n'ime ụlọ ahụ wee buru ihe ha kwakọrọ n'ime nkeji ole na ole. Ike na ihe ọmụma nke ndị na-eme mpụ gosipụtara na-eduga ndị nyocha ikwere na nke a abụghị ihe a na-emeghị eme, kama ọ bụ ọrụ a haziri nke ọma.

Ndị otu Southern Georgian Bay OPP na-agba onye ọ bụla nwere ike nwee ozi gbasara ihe ahụ mere ka ọ pụta. Site n'inye ozi na OPP na 1-888-310-1122, ndị otu ọha nwere ike inye aka n'ịkwado okwu ahụ na iweta ndị mere mpụ n'ikpe ziri ezi. Maka ndị chọrọ ka amaghị aha ha, Mpụ Stoppers dịkwa ka ikpo okwu nzuzo.

Ihe omume a na-akọwapụta uru na ọhụhụ nke 'Kaadị Magic' nwere n'ime obodo ndị na-anakọta ihe. Ntinye ego na nraranye nke na-abanye na-ewu mkpokọta bara uru na-eme ka ihe ndị dị otú ahụ mara mma maka izu ohi. A na-adụ ndị nwe ụlọ ahịa na ndị na-anakọta ọdụ ka ha kwalite usoro nchekwa ha ma gaa n'ihu na-akwado ndị mmanye iwu obodo iji gbochie ihe omume ọzọ nke ọdịdị a.

