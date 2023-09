Foto dị egwu nke Moonrise Over Hook Lighthouse ahọpụtara maka asọmpi Astrophotography

By

Foto dị ịrịba ama Tom O'Hanlon nke ọnwa na-acha ọbara ọbara na-ebili n'elu Hook Lighthouse ka edepụtala aha na asọmpi Royal Museums Greenwich Astronomy Photographer of the Year. O'Hanlon, onye dabere na Offaly, Ireland, wepụrụ foto a na-akpali akpali site n'ebe dị anya kilomita 5.3 na Dunmore East Golf Club.

Ugbu a n'ime afọ 15 ya, asọmpi ahụ enwetala puku kwuru puku ndenye sitere na mba 64 gburugburu ụwa. Onyonyo O'Hanlon, akpọrọ “Moonrise Over Hook Head,” ka a na-egosipụta ugbu a na National Maritime Museum na London dị ka akụkụ nke ihe ngosi na-egosipụta onyonyo ndị ọzọ pụrụ iche ahọpụtara.

Na mgbakwunye na igosi ya na ihe ngosi ahụ, a na-egosipụtakwa foto O'Hanlon na akwụkwọ ikike asọmpi ahụ, nke Collins bipụtara na njikọ Royal Museums Greenwich. Akwụkwọ a dị maka ịzụrụ naanị na ụlọ ngosi nka na n'ịntanetị.

N’igosipụta obi ụtọ ya n’ịbụ onye e depụtara aha ya, O’Hanlon kwuru, “Ọ bụ ihe ùgwù na-enweghị atụ ịbụ onye a ma ama n’etiti ụfọdụ ndị na-ese foto kpakpando kacha mma n’ụwa. Onyonyo a chọrọ nhazi nke ọma, enwere m ekele na enwere m ike ijide ya kpọmkwem dịka m tụrụ anya ya. Ọ na-agụsi m agụụ ike ịga mwepu ihe ngosi a na London.”

Onyonyo a gosipụtara ịma mma dị egwu nke ọnwa ịrị elu n'elu Hook Lighthouse, na-asa ahụ na agba uhie miri emi. O'Hanlon na-eme nke ọma na foto a na-eme ka nkà ya na ntinye aka ya na nkà nke ịgụ kpakpando pụta ìhè.

