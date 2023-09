Ịchọgharị isi mmalite Nitrogen dị iche iche maka Epiphytes na-emekọ ọnụ n'ime oke ọhịa ndị China.

By

Epiphytes, nke gụnyere lichens, bryophytes, ferns, na spermatophytes, bụ osisi dị iche iche nke nwere ike ịchọta n'ime oke ọhịa dị iche iche. Osisi ndị a na-eche ihe ịma aka nke inweta nitrogen zuru ezu (N) iji kwado uto ha na ahịhịa ndị na-adịghị edozi ahụ. Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya nke ndị nchọpụta sitere na Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG) nke Ụlọ Akwụkwọ Sayensị nke China amụbawo ìhè na isi mmalite nitrogen dị iche iche nke epiphytes na-emekọ ihe na-eme n'ime ọhịa Ailaoshan dị na Yunnan Province.

N'iji nyocha nke isotope kwụsiri ike, ndị nchọpụta ahụ nyochara ịnweta nitrogen na ọdịiche dị n'etiti ìgwè dị iche iche nke epiphytes. Ha chịkọtara ihe atụ sitere n'ụdị epiphytes dị iche iche, yana ihe ndị nwere ike inweta nitrogen dị ka akwụkwọ phorophyte, mkpofu ahịhịa, ala ahịhịa, ala ala, na mmiri ozuzo. Site n'ịtụle mkpokọta nitrogen na ụkpụrụ δ15N nke ihe ndị a, ndị nchọpụta ahụ nwere ike ịchọpụta mkpa nke otu ọrụ na-emetụta atụmatụ inweta nitrogen n'etiti epiphytes.

Nsonaazụ nke ọmụmụ ahụ gosiri na ikuku ikuku ma ọ bụ n'ime-n'ime-n'ime-n'ime-n'ikiri ụkwụ-enwetara nitrogen dị mkpa maka uto epiphyte karịa nitrogen sitere n'ala. Otu dị iche iche nke epiphytes gosipụtara ọdịiche dị na isi mmalite nitrogen na usoro ojiji ha. Cyanolichens bu ụzọ nweta nitrogen site na ntinye nitrogen, ebe chlorolichens dabere karịa na nitrogen sitere na mmiri ozuzo. Bryophytes nwetara nnukwu nitrogen site na nhazi nitrogen na ala ala, ebe vaskụla epiphytes na-eji nitrogen sitere n'ọtụtụ ebe dị iche iche, gụnyere ala ala, phorophytes, na mmiri ozuzo.

Nchọpụta nke ọmụmụ a na-egosi na ọdịiche dị na isi mmalite nitrogen n'etiti epiphytes na-emekọ ihe na-ekere òkè dị mkpa na ndụ ha na-eri nri na-adịghị mma. Ịghọta atụmatụ inweta nitrogen nke otu epiphyte dị iche iche dị mkpa maka mbọ nchekwa nchekwa n'ime oke ọhịa ndị dị n'okpuru.

Nnyocha ndị ọzọ n'ọhịa a nwere ike inye aka n'ịghọta nhụta zuru oke banyere ọnọdụ gburugburu ebe obibi nke epiphytes na mmekọrịta ha na osisi ndị ha na-elekọta na gburugburu gburugburu.

