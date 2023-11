Nghọta ọhụrụ n'ime mgbanwe nke Echolocation na Whales na Dolphins

By

Nnyocha e bipụtara n'oge na-adịbeghị anya na Diversity amụnyela ìhè ọhụrụ na mmepe evolushọn nke echolocation na whale ezé na dolphins. Echolocation bụ usoro anụ ọhịa ndị a na-eji eme njem na ịchụ nta n'ime ebe gbara ọchịchịrị n'okpuru mmiri. Kama ịdabere na ntị mpụga, whales na dolphins na-ewepụta ụda dị elu nke na-awụpụ ihe wee laghachi dị ka nkwughachi, na-enye ha ohere ịkọwapụta gburugburu ha.

Nchoputa a, nke Jonathan Geisler, onye prọfesọ gbasara ahụ ike na New York Institute of Technology, na Robert Boessenecker, onye ọkà mmụta ihe ochie na Mahadum California Museum of Paleontology duziri, lekwasịrị anya n'ịtụle mkpokọta fossils nke gụnyere ụdị dolphin abụọ oge ochie sitere na genus Xenorophus. A na-ewere ụdị ndị a n'oge mbụ nke Odontoceti, onye na-ahụ maka anụ mamma nke mmiri na-agụnye whale na dolphins niile.

Fossils ndị ahụ gosiri na Xenorophus nwere asymmetry n'akụkụ ebe mgbaba ahụ, ọ bụ ezie na a naghị akpọ ya dị ka nke a na-ahụ n'ụdị echolocating nke oge a. Ọzọkwa, ọmụmụ ihe ahụ ekpughere ntụgharị dị iche iche na ntụgharị nke snout na Xenorophus, bụ nke nyere aka n'ịnụ ihe ntụziaka. Ndị nchọpụta ahụ jiri nkwụ a na-ehulata na ntị ikwiikwii asymmetrical, bụ́ nke na-enyere ha aka ịmata ebe anụ oriri ha nọ na-adabere na ụda.

Ọ bụ ezie na Xenorophus nwere ike ọ gaghị ama nke ọma n'ịmepụta ụda dị elu ma ọ bụ nụ ụda dị elu dị ka odontocetes nke oge a, ọ nwere ike ikpebi nke ọma ebe ụda dị. Nke a na-egosi na Xenorophus gosipụtara ọkwa mgbanwe dị ịrịba ama na mmalite nke echolocation na whale na dolphins.

Ihe nchoputa a gosikwara mkpa ọ dị n'ịmụ asymmetry na fossils na ikpughe ọrụ ya n'ime mgbanwe na gburugburu dị iche iche. Ọ bụ ezie na symmetry bụ akụkụ amaara nke ọma na bayoloji evolushọn, nchọpụta a na-egosi na e kwesịghị ileghara asymmetry anya dị ka mgbanwe n'otu n'otu ma ọ bụ mgbagha geological.

A ga-eme nyocha ndị ọzọ iji nyochaa odontocetes ndị ọzọ wee chọpụta ma ọ bụrụ na njirimara na-ehulata snout bụ nke zuru ebe niile n'etiti ụdị ndị na-agbapụta oge mbụ.

Ajụjụ A Na-ajụkarị:

1. Gịnị bụ echilocation?

Echolocation bụ usoro nke whales na dolphins na-eji akwọgharị na ịchụ nta n'ime ebe gbara ọchịchịrị n'okpuru mmiri. Anụmanụ mmiri ndị a na-ekupụta ụda dị elu nke na-awụpụ ihe, na-enye ha ohere ịkọwapụta gburugburu ha dabere na nkwughachi na-alaghachikwute ha.

2. Kedu ka whales na dolphin si emepụta ụda maka ụda olu?

Whales na dolphins na-emepụta ụda maka nkwuputa site na nhazi dị na okpokoro isi ha na anụ ahụ dị nro n'akụkụ oghere ikuku. Ihe owuwu ndị a bụ asymmetrical, nke pụtara na akụkụ dị n'otu akụkụ dị iche na ibe ya n'akụkụ nke ọzọ. Nke a asymmetry na-enyere aka imepụta ụda.

3. Kedu ka whale na dolphins si enweta ụda?

Whales na dolphins na-adabere na ntị ntụziaka iji chọta ụda. Ọkpụkpụ agba agba, nke juputara na abụba, na-eduzi ebili mmiri na ntị nke dị n'ime, na-enye ụmụ anụmanụ aka ikpebi ntụziaka nke ụda na-abịa.

4. Gịnị ka ihe ọmụmụ ahụ kpughere banyere ụdị dolphin oge ochie Xenorophus?

Ọmụmụ ihe ahụ chọpụtara na Xenorophus nwere asymmetry n'akụkụ ebe a na-agbapụta ọkụ, dị ka ụdị echolocating nke oge a. Otú ọ dị, Xenorophus gosikwara ihe dị iche iche na-atụgharị na ntụgharị nke snout, nke mere ka ikike ịnụ ihe na-eduzi ya dịkwuo elu.

5. Kedu ọrụ asymmetry na-ekere na mmalite nke echolocation?

Ọ bụ ezie na etinyerela nlebara anya dị ukwuu na symmetry na evolushọn, nchọpụta a na-egosipụta mkpa asymmetry dị na ime mgbanwe na gburugburu ebe dị iche iche. Ọ na-atụ aro na asymmetry kwesịrị ka enyocha ya nke ọma na fossils iji ghọta nke ọma mmepe nke echolocation na whales na dolphins.