Nhụta miri emi n'ime oghere Ozone Antarctic: Ihe na-emepe emepe

By

Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya nke ndị nchọpụta na Mahadum Otago mere amụnyela ìhè ọhụrụ na oghere ozone Antarctic na nha ya na ịdị omimi ya n'ime afọ anọ gara aga. N'adịghị ka nkwenkwe ndị a ma ama, chlorofluorocarbons (CFCs) nwere ike ọ gaghị abụ naanị maka mmebi ozone dị egwu.

Ọmụmụ ihe a, nke e bipụtara na Nature Communications, nyochara mgbanwe nke ọnwa na kwa ụbọchị na ọkwa ozone n'ogo dị iche iche na elu dị iche iche na oghere ozone Antarctic site na 2004 ruo 2022. Onye ndu ode akwụkwọ Hannah Kessenich, Ph.D. Onye na-azọ ọkwa na ngalaba nke Physics, kpughere na ọ bụghị naanị na oghere ozone gbasaara na mpaghara mana ọ abawanyela nke ukwuu n'oge opupu ihe ubi ma e jiri ya tụnyere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri abụọ gara aga.

Ndị nchọpụta ahụ mere njikọ dị ịtụnanya n'etiti mbelata ozone na mgbanwe nke ikuku na-abanye na vortex pola n'elu Antarctica. Nke a na-egosi na nnukwu oghere ozone na nso nso a enweghị ike ịsị na ọ bụ naanị CFC. Ọ bụ ezie na ụkpụrụ Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer chịkọbara mmepụta na oriri nke kemịkalụ ozone na-ebelata kemgbe 1987, ihe ọmụmụ ahụ gosipụtara ọnụnọ nke ihe ndị ọzọ dị mgbagwoju anya na-enye aka na oghere ozone.

Kessenich kwusiri ike na n'agbanyeghị na enweela ọganihu dị ukwuu n'ịgbasa mwepu ozone nke CFC metụtara, oghere ozone Antarctic so na nke kachasị na ndekọ n'ime afọ atọ gara aga, ebe abụọ n'ime afọ ise bu ụzọ hụkwara nha. N'ezie, oghere ozone nke 2023 akarịala nke afọ atọ gara aga, na-ekpuchi ihe karịrị nde kilomita 26, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ugboro abụọ n'ógbè Antarctica.

Ịghọta mgbanwe nke ozone dị oké mkpa n'ihi mmetụta dị ukwuu ọ na-enwe na ihu igwe na Southern Hemisphere. Oghere ozone nke Antarctic na-emekọrịta ihe na nguzozi ikuku siri ike, na-emetụta usoro ikuku na ihu igwe dị elu, nke nwere ike inwe mmetụta mpaghara. Kessenich kọwara na ọ bụ ezie na oghere ozone dị iche na mmetụta nke gas na-ekpo ọkụ na ihu igwe, ọ na-ekere òkè dị mkpa na nkesa ọkụ UV na nchekwa nke okpomọkụ n'ime ikuku.

N'ịkwado nchegbu banyere oke ụzarị UV, Kessenich mesiri ndị mmadụ obi ike na New Zealand na oghere ozone Antarctic anaghị agbatị karịa mba ahụ, ebe ọ dị n'akụkụ Antarctica na South Pole. Nke a na-etinye ndị New Zealand n'ihe ize ndụ dị ala nke mmụba UV.

N'ozuzu, ọmụmụ a na-eje ozi dị ka ihe ncheta na mgbagwoju anya nke oghere ozone Antarctic chọrọ nlekota na nghọta na-aga n'ihu. Ọ bụ ezie na iwu nke CFC ewepụtala nsonaazụ dị mma, ọ dị mkpa iji nyochaa na leba anya n'ihe dị iche iche dị na egwuregwu iji jikwaa na ibelata mmetụta nke oghere ozone na ihu igwe na usoro ihu igwe mpaghara.

Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị (Ajụjụ)

1. Gịnị na-akpata oghere ozone Antarctic?

A na-ekwu na oghere ozone Antarctic bụ ọnụnọ nke chlorofluorocarbons (CFCs) na ihe ndị ọzọ na-emebi ozone. Otú ọ dị, nchọpụta a na-adịbeghị anya na-egosi na ihe mgbagwoju anya karịrị CFC nwekwara ike itinye aka na oghere ozone.

2. oghere ozone a na-akawanye mma?

Ọ bụ ezie na Protocol Montreal ejirila nke ọma hazie mmepụta na oriri nke kemịkalụ ozone na-emebi emebi, nchọpụta ahụ na-ekpughe na oghere ozone Antarctic anọgidewo na-ebuwanye ibu n'ime afọ anọ gara aga na ọbụna karịa ihe ndekọ ndị gara aga n'ịdị elu.

3. Kedu ka oghere ozone si emetụta ihu igwe?

Oghere ozone nwere mmetụta mgbada n'ụdị ikuku na ihu igwe dị na South Hemisphere. Ọ nwere ike imetụta ọnọdụ ihu igwe mpaghara ma nwee mmetụta maka nkesa okpomọkụ na ikuku.

4. Enwere ihe ize ndụ nke ịba ụba UV n'ihi oghere ozone?

Ọ bụ ezie na oghere ozone nwere ike ime ka ọkwa UV dị elu karịa Antarctica, ọ naghị agbatị nke ukwuu karịa mpaghara dịka New Zealand. Ndị mmadụ nọ n'ebe ndị dị otú ahụ ekwesịghị ichegbu onwe ha maka itinye mgbakwunye anwụ anwụ n'ihi mmetụta oghere ozone na-emetụta kpọmkwem.

[Isi mmalite: Mahadum Otago]