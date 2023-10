Ntụle ọhụrụ n'ime nkwado nke MERRA-2 Aerosol Optical Thickness Dataset na China

By

Ndị ọkà mmụta sayensị si na Aerospace Information Research Institute (AIR) nke Chinese Academy of Sciences ebipụtala ihe ọmụmụ n'oge na-adịbeghị anya na Atmosphere, nke na-eme ka ìhè dị na nkwado nke MERRA-2 Aerosol Optical Thickness (AOT) dataset na China. Nke a dataset, nke a maara dị ka Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Application version 2, dị oké mkpa maka ọmụmụ ihu igwe, ihe nlegharị anya ikuku, nlekota ogo ikuku, na nyocha gburugburu ebe obibi.

Otu n'ime ihe ịma aka ndị chere ihu na nkwado nke MERRA-2 AOT dataset na China bụ nkesa na-ezighi ezi na nke na-enweghị isi nke Aerosol Robotic Network (AERONET) na mpaghara ahụ. Iji merie nke a, ndị ọkà mmụta sayensị eguzobela National Civil Space Infrastructure Satellite Aerosol Product Validation Network (SIAVNET). Netwọk a na-achọ ịkwalite usoro nkwenye na inye nghọta ziri ezi karịa arụmọrụ dataset.

Nsonaazụ nkwado sitere na SIAVNET ekpughere nchoputa na-atọ ụtọ gbasara izi ezi nke dataset MERRA-2 AOT n'okpuru ọnọdụ dị iche iche. Ihe ndekọ data na-egosi izi ezi dị elu mgbe AOT erughị 1.0, yana mkpọda nke 0.712 yana uru R-squared nke 0.584. Agbanyeghị, pasentị nke ụzọ abụọ data na-ezute ihe kacha nta nke Global Climate Observing System (GCOS) chọrọ dị n'okpuru 60%, na-egosi mkpa ọ dị maka mmelite ọzọ.

Ọzọkwa, ọmụmụ ihe na-eme ka ọ pụta ìhè na àgwà nke MERRA-2's AOT simulation dịgasị iche dabere na elu na oge na China. Ogo ịme anwansị dị ala na elu elu ma e jiri ya tụnyere ugwu dị ala. Na mgbakwunye, àgwà ịme anwansị na-adabere na oge, yana arụmọrụ kachasị dị ala a na-ahụ n'oge oge opupu ihe ubi. Otú ọ dị, àgwà nke nta nke nta na-akawanye mma na oge ndị na-esonụ, na-enwe àgwà kachasị elu nke a na-ahụ n'oge oyi. Ọnụnọ nke ikuku aerosol nke uzuzu n'oge opupu ihe ubi nwere ike itinye aka na àgwà simulation dị ala.

Mgbalị nkwado nke SIAVNET kwadoro dị oke mkpa maka ịhụ na ntụkwasị obi nke MERRA-2 AOT dataset na China. Nchọpụta ndị a na-enyere ndị ọkà mmụta sayensị aka ịghọta nke ọma adịghị ike nke dataset, karịsịa na mpaghara nwere oke ikuku ikuku dị iche iche na elu, yana mgbanwe dị iche iche nke oge. Enwere ike nweta ọmụmụ ihe ziri ezi nke ihu igwe, ihe nlegharị anya ikuku, nleba anya ịdị mma ikuku na nyocha gburugburu ebe obibi site na nghota nke ọma maka arụmọrụ dataset na mpaghara ahụ.

FAQ:

Ajụjụ: Gịnị bụ MERRA-2 Aerosol Optical Thickness (AOT) dataset?

A: MERRA-2 AOT dataset bụ ihe bara uru na ọmụmụ ihu igwe, ihe nlegharị anya ikuku, nleba anya àgwà ikuku, na nyocha gburugburu ebe obibi. Ọ na-ejikọta ozi sitere na ọtụtụ ngwa satịlaịtị na ụdị ọnụọgụ, na-enye nghọta bara uru maka ndị ọkà mmụta sayensị.

Ajụjụ: Gịnị bụ SIAVNET?

A: SIAVNET na-anọchi anya National Civil Space Infrastructure Satellite Aerosol Product Validation Network. Ọ bụ atụmatụ akwadoro iji kwalite nkwado nke dataset MERRA-2 AOT na China site n'ịgbasa ihe ịma aka nke nkesa na-enweghị isi na nkesa nke netwọk ikuku ikuku na mpaghara.

Ajụjụ: Gịnị bụ nchoputa nke ọmụmụ?

A: Ọmụmụ ihe na-ekpughe na izi ezi nke MERRA-2 AOT dataset dabere na ntinye aerosol na ikuku. Ọ na-egosipụtakwa mgbanwe dị iche iche na arụmọrụ dataset dabere na elu na oge, yana ịdị mma simulation dị ala hụrụ na elu elu yana n'oge oge opupu ihe ubi.

Ajụjụ: Gịnị kpatara nchọpụta ndị a ji dị mkpa?

A: Nchọpụta ndị a na-enye nghọta bara uru na njedebe nke dataset MERRA-2 AOT na China. Site n'ịghọta arụmọrụ dataset n'okpuru ọnọdụ dị iche iche, ndị ọkà mmụta sayensị nwere ike hụ na ọmụmụ ihu igwe ziri ezi karị, ịmegharị ikuku, nleba anya ikuku ikuku, na nyocha gburugburu ebe obibi na mpaghara.