Mmetọ Eluigwe: Achọpụtara ihe junk oghere dị na Stratosphere Ụwa

Ndị ọkà mmụta sayensị na-enyocha data anakọtara site na ụgbọ elu nyocha na stratosphere achọpụtala ihe ijuanya - obere mpempe ígwè na ihe ndị dị egwu sitere na ụgbọ elu a tụfuru. Nnyocha ahụ, nke National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA) mere, yana Mahadum Purdue na Mahadum Leeds, hụrụ aluminum na ọla ndị ọzọ agbakwunyere na ihe dịka 10% nke ihe ndị dị na stratosphere. Otu n'ime ihe ndị a na-atụghị anya ya bụ niobium na hafnium, bụ ihe ndị a na-adịghị ahụkebe na mpaghara ikuku a. A na-edozi ihe omimi nke mmalite ha mgbe a na-achọpụta ihe ndị ahụ na satịlaịtị na ndị na-ebuli roket, bụ ndị na-eji ha eme ihe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, na-arụ ọrụ dị elu.

Nchọcha a jiri ngwa pụrụiche akpọrọ PALMS (Particle Analysis by Laser Spectrometry) arụnyere n'ụgbọelu nyocha iji kpokọta na nyocha kemịkalụ ikuku nke onye ọ bụla. Ọmụmụ ihe a, nke e bipụtara na Proceedings of the National Academy of Sciences, bu n'obi mụọ ihe ndị aerosol dị na stratosphere. The stratosphere, oyi akwa nke abụọ nke ikuku ụwa, bụ ebe oyi akwa ozone, nke na-echebe ụwa pụọ ​​na ìhè ultraviolet na-emerụ ahụ.

Ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ nke mmetọ sitere na junk mbara igwe nwere ike iyi obere, yana ihe karịrị 5,000 satellites ewepụtara n'ime afọ ise gara aga na atụmanya nke ọtụtụ n'ime ha na-emecha banyeghachi na ikuku, ọ dị mkpa ịghọta otú nke a ga-esi metụta stratospheric aerosols. OrbitingNow, otu na-ahụ maka ihe dị na mbara igwe, na-enyocha ugbu a ihe dị ka 8,000 ihe na mbara ala dị ala nke ga-emecha gbaa ọkụ na ikuku.

Nchọcha a na-akọwapụta mmetụta a na-ahụghị anya nke nyocha mbara igwe na gburugburu ụwa na mkpa ọ dị mkpa ikpofu ihe mkpofu mbara igwe. Ịghọta ka ihe junk oghere si emetụta ikuku anyị dị oke mkpa maka ma nchekwa nke ụwa anyị yana mmepe teknụzụ mbara igwe na-adịgide adịgide.

Sources:

- Ọwa ihu igwe na NOAA [ọ dịghị URL]

- Usoro nke National Academy of Sciences [enweghị URL]