Satellite Starlink na-agbasa n'ofe Caribbean: Na-agba akaebe banyere nlọghachite dị egwu

A hụrụ Ndịàmà nọ na Puerto Rico na Dọminikan Ripọblik n’ụzọ dị ịrịba ama na September 6, 2023. Ha hụrụ ka e ji satịlaịtị abanyeghachi na mbara igwe, site na mbara igwe ruo na mbara igwe, na-agbakwa ụzọ si n’ebe ndịda ọdịda anyanwụ ruo n’ebe ugwu ọwụwa anyanwụ. Achọpụtara ihe kpatara ngosipụta a dị ka Starlink-30167, satịlaịtị sitere na kpakpando Starlink nke SpaceX. Ewepụtara na Julaị 28, 2023, Starlink-30167 bụ akụkụ nke otu satịlaịtị ịntanetị 22. Otú ọ dị, ọ ruteghị orbit e bu n'obi wee jiri nwayọọ nwayọọ tufuo elu, n'ikpeazụ wee banyeghachi ikuku ụwa.

E weghaara mgbawa nke satịlaịtị Starlink site n'akụkụ dị iche iche na vidiyo, na-enye ihe ngosi dị egwu nke ihe omume ahụ. Ka satịlaịtị na-agbasa, obere iberibe kewapụrụ na isi ihe, ụfọdụ na-eduga ihe omume ahụ ebe ndị ọzọ daa n'azụ. Nkewa a bụ ihe ngosi doro anya na ihe a na-ahụ anya bụ ihe mkpofu oghere karịa meteor eke. Mpekere oghere na-apụtakarị dị ka “meteor” na-eji nwayọ nwayọ nke nwere ike ịdịru otu nkeji ma ọ bụ abụọ, n'ụzọ dị nnọọ iche na oge dị mkpirikpi nke meteor eke.

Nke a abụghị nke mbụ a na-ahụ ka Satellites Starlink na-agbasa na mbara igwe. N'ime ihe mere na Febụwarị 7, 2022, otu Satellites ewepụtara ọhụrụ batara na ikuku n'ihi oke ifufe geomagnetic sitere na anyanwụ. Oké ifufe ndị a nwere ike ime ka ikuku na-ekpo ọkụ ma na-emetụta njupụta ikuku, na-eduga n'ịba ụba na ndọghachi azụ nke satellites dị ala.

Ka teknụzụ na nyocha mbara igwe na-aga n'ihu, ọ dị mkpa inwe ike ịmata ọdịiche dị n'etiti meteors eke na irighiri oghere. Njirimara nke irighiri ihe nke oghere, dị ka mmegharị ya na-adịghị ngwa na nkewa a na-ahụ anya, nwere ike inye aka mata ya dị ka ihe eji arụ ọrụ. Ikiri ihe omume dị ka mgbasa nke satịlaịtị Starlink ọ bụghị naanị na-enye ihe nkiri na-adọrọ adọrọ kamakwa na-enye nghọta bara uru banyere omume nke irighiri ihe.

