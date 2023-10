Rocket SpaceX Falcon 9 ga-ewepụta Satellite 21 Starlink na Orbit

By

SpaceX na-akwado maka igba egbe roket ọzọ, oge a iji bunye satịlaịtị ịntanetị 21 Starlink n'ime orbit. Atụnyere rọketi Falcon 9 ka ọ pụọ na Vandenberg Space Force Base nke California na Satọde na 3:47 am EDT. Ọ bụrụ na enwere igbu oge, ohere ndabere dị n'etiti 4:23 am EDT na 6:00 am EDT.

A ga-agbanye mwepụta a na akaụntụ SpaceX na X (nke a na-akpọbu Twitter) malite ihe dị ka nkeji ise tupu ebuli ya. Ọ bụrụ na ihe niile na-aga dị ka atụmatụ si dị, ọkwa mbụ nke Falcon 9 ga-alaghachi n'ụwa wee rute n'ụgbọ mmiri drone "N'ezie m ka hụrụ gị n'anya" ihe dịka nkeji 8.5 ka emechara. Nke a ga-akara ụgbọ elu nke iri na isii maka ọkwa mbụ rọketi a, naanị otu ụgbọ elu dị mkpụmkpụ nke ndekọ ụlọ ọrụ ahụ jigharịgharị.

Mgbe ihe dị ka nkeji 62.5 gachara, satịlaịtị 21 Starlink ga-ebuga site na ọkwa elu Falcon 9. Mwepụta a ga-abụ ọrụ SpaceX nke 75th orbital na 2023, ka ụlọ ọrụ ahụ na-agba mbọ imezu ebumnuche ya nke ụgbọ elu 100 na njedebe nke afọ, yana ụgbọ elu 144 na 2024.

Ọrụ SpaceX's Starlink abụrụla ihe a na-elekwasị anya n'afọ a, yana ihe dịka 60% nke ụgbọ elu ha raara nye ịgbasa megaconstellation ịntanetị. Ugbu a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 4,900 satịlaịtị na-arụ ọrụ na Starlink, ọnụ ọgụgụ a ga-aga n'ihu na-abawanye na afọ ndị na-abịanụ.

