Mkpofu Satellite: Nchegbu gburugburu ebe obibi na-eto eto na oghere

By

Satellite ndị ruru na njedebe nke ndụ ọrụ ha na-ebute nsogbu maka ụlọ ọrụ mbara igwe. Ụzọ dị ugbu a a na-esi atụfu ụgbọ elu ndị a na-ahapụ ha na orbit, na-ebuli ha elu na mbara ili ozu site na satịlaịtị na-arụ ọrụ, ma ọ bụ na-eduzi ha azụ azụ n'ụwa maka ikuku ikuku. Otú ọ dị, nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya nke ndị nchọpụta sitere na Mahadum Purdue na NOAA egosiwo na ntinyeghachi ikuku na-enweghị ihe ọ bụla.

Na omenala, a na-ahụta nbanye ikuku dị ka ụzọ a pụrụ ịdabere na ya maka ikpofu satịlaịtị na ala ala ụwa orbit (LEO). Ka LEO na-abawanye na satịlaịtị n'afọ ndị na-adịbeghị anya, usoro mkpofu a na-ewu ewu karị. Otú ọ dị, nnyocha e bipụtara na Proceedings of the National Academy of Sciences na-ekpughe na ikuku ikuku reentry na-eme ka mpaghara elu nke ikuku ụwa metọọ site na nsị nke ụgbọ elu.

Ndị otu nyocha ahụ hụrụ ngbanwe na nhazi nke ígwé ojii ion hapụrụ site na meteorites na-abanye na mbara igwe. Ha chọpụtara na akara mkpisiaka kemịkalụ na-agbanwe nke ụmụ irighiri ihe ndị a nwere ike ịbụ n'ihi ọnụ ọgụgụ na-abawanye ụba nke ụgbọ elu na-abanyeghachi na ikuku. Iji kwado nchoputa ha, ndị nyocha ahụ jikọtara ngwa na ụgbọ elu wee mee nha nke ikuku dị ihe dịka kilomita 12 n'elu Alaska na kọntinent US.

Nsonaazụ nke ọmụmụ ahụ gosiri nnukwu mkpokọta ọla na ikuku, gụnyere lithium, aluminum, ọla kọpa, lead, magnesium, na sodium, bụ ndị ejiri satịlaịtị nwetaghachi nke ọma. Na mgbakwunye, ndị nchọpụta ahụ chọpụtakwara na 10% nke aerosol particles maka ichekwa oyi akwa ozone nwere aluminum.

Ọ bụ ezie na mmetụta zuru oke nke nchoputa ndị a na gburugburu ebe obibi na mgbanwe ihu igwe ka edoghị anya, ndị nchọpụta kwenyere na ọ na-emesi mmetụta dị ukwuu nke ụgbọ elu mmadụ na mbara ala. Ịghọta ihe ga-esi n'ịmụba ụba ígwè n'ikuku dị oké mkpa iji chọpụta ihe egwu dị na ma oyi akwa ozone na ndụ dị n'elu ụwa. A ga-achọkwu ọmụmụ ihe iji ghọta nke ọma ihe pụtara ụzọ mkpofu satịlaịtị na gburugburu ebe obibi wee chọpụta ma a ga-enyocha usoro ọzọ iji belata mmetọ nke ikuku ụwa.

Sources:

– Isiokwu: Ụzọ mkpofu Satellite na mmetụta ha na ikuku ụwa

– Isi mmalite: Usoro nke National Academy of Sciences

– Nkọwa: Low Earth Orbit (LEO) bụ mpaghara oghere n'ime ihe dịka kilomita 2000 nke elu ụwa ebe ọtụtụ satịlaịtị na ọdụ ụgbọ elu mba ụwa bi.

– Nkọwa: reentry ikuku bụ usoro ụgbọ elu ma ọ bụ satịlaịtị na-esi abanye ikuku ụwa mgbe ọ rụchara ọrụ ya ma ọ bụ rute na njedebe nke ndụ ọrụ ya.