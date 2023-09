Akụkọ ọhụrụ: Ndị ọkà mmụta sayensị na ndị injinia na-arụ ọrụ na nyocha Mars

N'ihe gbasara nyocha Mars, e nwere ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị na ndị injinia na-arụkọ ọrụ ọnụ iji kpughee ihe omimi nke Red Planet. Ndị a sitere na ụlọ ọrụ na otu dị iche iche, nke ọ bụla nwere nka na ntinye aka nke ya.

Otu ọkà mmụta sayensị dị otú ahụ bụ Elena Amador-French, onye nhazi ọrụ sayensị na NASA/JPL na Pasadena, CA. Ọ na-arụ ọrụ dị oke mkpa na nhazi na imezu ọrụ sayensị nke Mars rovers. Ọkà mmụta sayensị ọzọ, Ryan Anderson, bụ Planetary Geologist na USGS na Flagstaff, AZ. Ọ na-elekwasị anya n'ịmụ banyere ọdịdị ala nke Mars na ịghọta usoro ya gara aga na ugbu a.

Planetary Geologist Mariah Baker, na Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum na Washington, DC, bụ ọkachamara na ọmụmụ nke nkume na mineral ndị ọzọ ụwa. Michael Battalio, onye na-ahụ maka ihu igwe na mbara ala na Mahadum Yale na New Haven, CT, na-enyocha usoro ihu igwe na usoro na Mars.

Keri Bean, Rover Planner osote onye ndu otu na NASA/JPL na Pasadena, CA, na-enyere aka ịhazi mmegharị na mmemme nke Mars rovers. Kristen Bennett bụ onye na-ahụ maka mbara ala mbara ala na USGS na Flagstaff, AZ, onye na-amụ ihe gbasara mbara ala nke Mars.

Ndị otu nọ na NASA/JPL gụnyekwara ndị ọkà mmụta mbara ala Fred Calef na Abigail Fraeman, ndị na-enye aka na nka ha n'inyocha elu Mars na okwute. Brittney Cooper, onye ọkà mmụta sayensị ikuku na Mahadum York dị na Toronto, Ontario, Canada, na-elekwasị anya n'ịmụta ikuku na usoro ihu igwe na Mars.

Sean Czarnecki, onye na-ahụ maka mbara ala na mbara ala na Mahadum steeti Arizona dị na Tempe, AZ, na-amụ akụkọ banyere ala na ihe mejupụtara Mars. Lauren Edgar, onye na-ahụ maka mbara ala mbara ala na USGS na Flagstaff, AZ, na-enyocha mbara ala na stratigraphy nke Mars.

Ndị ọkà mmụta sayensị na ndị injinia ndị ọzọ tinyere aka na nyocha Mars gụnyere Christopher Edwards sitere na Mahadum Northern Arizona, Samantha Gwizd nke Mahadum Tennessee, Ken Herkenhoff sitere na USGS na Flagstaff, AZ, na Evan Hilgemann sitere na NASA/JPL na Pasadena, CA. Nke ọ bụla n'ime ha na-atụnye nghọta pụrụ iche n'akụkụ dị iche iche nke Geology Mars na nhazi ọrụ rover.

Ọkà mmụta sayensị nke ikuku Alex Innanen sitere na Mahadum York na Scott Guzewich sitere na NASA/GSFC na Greenbelt, MD, na-amụ ikuku Martian na mmekọrịta ya na elu. Rachel Kronyak, onye na-ahụ maka mbara ala Planetary na NASA/JPL na Pasadena, CA, na-etinye aka na nyocha nke akụkọ ihe mere eme nke ala na usoro na Mars.

Michelle Minitti sitere na Framework na Silver Spring, MD, Natalie Moore sitere na Malin Space Science Systems na San Diego, CA, na Claire Newman sitere na Aeolis Research na Pasadena, CA, na-enyekwa aka na nka ha na nyocha nke Mars.

Ndị ọkà mmụta sayensị agbakwunyere na ndị injinia na-arụ ọrụ na nyocha Mars gụnyere Catherine O'Connell-Cooper na Lucy Thompson sitere na Mahadum New Brunswick na Fredericton, New Brunswick, Canada, Melissa Rice sitere na Mahadum Western Washington dị na Bellingham, WA, na Mark Salvatore sitere na Mahadum Northern Arizona. N'ime Flagstaff, AZ.

Ọzọkwa, Susanne Schwenzer si The Open University na Milton Keynes, UK, Ashley Stroupe si NASA / JPL na Pasadena, CA, Dawn Sumner si University of California Davis na Davis, CA, na Vivian Sun si NASA / JPL na Pasadena, CA, ha niile na-enye aka nka nka na mbara ala mbara ala n'ịmụ Mars.

Scott VanBommel, ọkà mmụta sayensị mbara ala na Mahadum Washington dị na St. Louis, MO, Ashwin Vasavada, ọkà mmụta sayensị MSL Project na NASA/JPL na Pasadena, CA, na geochemist Roger Wiens si LANL na Los Alamos, NM, na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịtụle data. na ịkọwa nchoputa sitere na ozi Mars.

Sharon Wilson, onye na-ahụ maka mbara ala na mbara ala na Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum na Washington, DC, Alivia Eng, nwa akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na Georgia Tech na Atlanta, GA, na Remington Free, onye injinia sistemụ arụmọrụ na NASA. /JPL na Pasadena, CA, ha niile na-enye aka na mbọ nyocha nke Mars.

N'ikpeazụ, Emma Harris, nwa akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na Natural History Museum na London, UK, Conor Hayes, nwa akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na Mahadum York dị na Toronto, ON, Canada, Abigail Knight, nwa akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na Mahadum Washington na St. Louis, MO, na Deborah Padgett, OPGS Task Lead na NASA / JPL na Pasadena, CA, na-ekerịta nkà ha na akụkụ dị iche iche nke nchọpụta Mars.

Ndị ọkà mmụta sayensị na ndị injinia na-esonyere ike iji kwalite nghọta anyị banyere Mars, na-enyocha mbara ala ya, ihu igwe, ikuku, na ikike maka ndụ gara aga ma ọ bụ ugbu a. Site na mmekorita ha na nraranye ha, ha na-aga n'ihu imeghe ihe nzuzo nke Red Planet.

Sources:

- Elena Amador-French, onye nhazi ọrụ sayensị; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Ryan Anderson, Planetary Geologist; USGS; Flagstaff, AZ

– Mariah Baker, Planetary Geologist; Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum; Washington, DC

- Michael Battalio, Ọkachamara Ihu Igwe; Mahadum Yale; New Haven, CT

– Keri Bean, Rover Planner osote onye ndu otu; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Kristen Bennett, Planetary Geologist; USGS; Flagstaff, AZ

– Fred Calef, Planetary Geologist; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Brittney Cooper, ọkà mmụta sayensị ikuku; Mahadum York; Toronto, Ontario, Canada

- Sean Czarnecki, ọkà mmụta mbara ala mbara ala; Mahadum State nke Arizona; Tempe, AZ

– Lauren Edgar, Planetary Geologist; USGS; Flagstaff, AZ

- Christopher Edwards, Ọkà mmụta mbara ala mbara ala; Mahadum Northern Arizona; Flagstaff, AZ

– Abigail Fraeman, Planetary Geologist; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Scott Guzewich, ọkà mmụta sayensị ikuku; NASA/GSFC; Greenbelt, MD

- Samantha Gwizd, Ọkà mmụta mbara ala mbara ala; Mahadum Tennessee; Knoxville, TN

- Ken Herkenhoff, Planetary Geologist; USGS; Flagstaff, AZ

- Evan Hilgemann, Rover Planner; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Alex Innanen, ọkà mmụta sayensị ikuku; Mahadum York; Toronto, Ontario, Canada

– Rachel Kronyak, Planetary Geologist; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Michelle Minitti, Planetary Geologist; Framework; Mmiri Silver, MD

- Natalie Moore, Ọkachamara Ọrụ Ndị Ọrụ, Malin Space Science Systems; San Diego, CA

- Claire Newman, ọkà mmụta sayensị ikuku, Nnyocha Aeolis; Pasadena, CA

– Catherine O'Connell-Cooper, Planetary Geologist; Mahadum nke New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, Canada

- Melissa Rice, Planetary Geologist; Mahadum Western Washington; Bellingham, WA

- Mark Salvatore, Planetary Geologist; Mahadum Northern Arizona; Flagstaff, AZ

- Susanne Schwenzer, Ọkà mmụta mbara ala mbara ala; Mahadum mepere emepe; Milton Keynes, UK

- Ashley Stroupe, Injinia Ọrụ Ọrụ; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Dawn Sumner, Planetary Geologist; Mahadum California Davis; Davis, CA

– Vivian Sun, Planetary Geologist; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Lucy Thompson, Planetary Geologist; Mahadum nke New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, Canada

- Scott VanBommel, ọkà mmụta sayensị mbara ala; Mahadum Washington; Louis, MO

- Ashwin Vasavada, ọkà mmụta sayensị Project MSL; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Roger Wiens, Geochemist; LANL; Los Alamos, NM

– Sharon Wilson, Planetary Geologist; Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum; Washington, DC

– Alivia Eng, onye gụsịrị akwụkwọ; Georgia Tech; Atlanta, GA

- Remington Free, Injinia Sistemụ Ọrụ; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Emma Harris, Nwa akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ; Ụlọ ihe ngosi nka nke okike; London, UK

– Conor Hayes, nwa akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ; Mahadum York; Toronto, ON, Canada

– Abigail Knight, nwa akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ; Mahadum Washington; Louis, MO

- Deborah Padgett, Onye ndu ọrụ OPGS; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Amelie Roberts, Planetary Geologist; Ụlọ akwụkwọ Imperial; London, UK

