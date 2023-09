Ọgbọ Photonic nke ASK Microwave Signals nwere usoro SSB

Summary:

Ndị na-eme nchọpụta na Mahadum Sayensị na Nkà na Ụzụ nke Huazhong dị na Wuhan, China atụpụtala usoro iji wepụta akara njupụta ngbanwe (ASK) microwave na usoro otu sideband (SSB) site na iji teknụzụ photonics microwave. Usoro a na-emeri njedebe nke teknụzụ igwe eletriki igwe ọdịnala ma na-enye ohere maka ọgbọ dị elu, bandwit dị obosara, jụọ akara ngwa ndakwa nri.

Igodo ngbanwe nke ukwuu (ASK) bụ mgbama ngwa ndakwa nri nke nwere ngwa n'ime agha eletrọnịkị, nkwukọrịta ikuku, na sistemụ radar. Agbanyeghị, ụzọ ọdịnala nke imepụta akara microwave ASK site na iji ngwakọta analọgụ ugboro redio yana njikọ dijitalụ kpọmkwem na-etinye mmachi na ugboro ole onye na-ebu ya na ọnụọgụ ọnụọgụ nke mgbama. Ndị na-eme nchọpụta nwere mmasị na-enyocha usoro microwave photonics dị ka ihe ngwọta maka njedebe ndị a.

Usoro photonics Microwave gụnyere iji iti ihe anya iji mepụta akara microwave. Agbanyeghị, bandwit nke fotodetector na-amachikarị ugboro kachasị elu enwere ike nweta. Iji bulie ugboro ugboro ngwa ndakwa nri n'ime oke bandwit nke fotodetector, ndị nyocha na-atụ aro iji akara microwave nwere usoro eriri akụkụ. Ụzọ a na-eme ka mmachi bandwit nke ngwaọrụ optoelectronic kwadoro ma na-enye ohere maka ọsọ nkwurịta okwu dị elu.

Ọzọkwa, iji otu modulation otu sideband na-enyere aka ugboro ugboro microwave dị elu, nke enwere ike ibunye site na eriri ugboro dị elu. Nke a na-emepe ohere ọhụrụ maka usoro nkwurịta okwu dị elu.

Ebipụtara nchọcha a akpọrọ "Ọgbọ foto nke ASK microwave signals with SSB format" na Frontiers of Optoelectronics. Usoro a na-atụ aro nwere ike gbanwee ọgbọ nke ASK microwave signals, na-eme ka usoro nkwurịta okwu ngwa ngwa na nke ọma.

Nkowa:

– Ntụgharị Shift Keying (ASK): Ụdị mgbanwe ebe njupụta nke mgbaàmà ụgbọelu dị iche iche iji nọchite anya ozi dijitalụ.

– Microwave Photonics Technique: Ọmụmụ ihe na-ejikọta ngwa ndakwa nri na teknụzụ ngwa anya iji mepụta, hazie, na nyefee akara ngwa ndakwa nri site na iji ngwa anya.

- Single Sideband (SSB): Usoro mgbanwe nke na-ebufe otu akụkụ nke mgbama mgbe ọ na-egbochi akụkụ nke ọzọ na akara ngosi.

- Ngwa optoelectronic: Ngwaọrụ na-agbanwe akara eletrik ka ọ bụrụ akara anya ma ọ bụ ọzọ.

Sources:

- Weilei Gou et al, "Ọgbọ foto nke ASK microwave signals with SSB format," Frontiers of Optoelectronics (2023). DOI: 10.1007/s12200-023-00075-2

- Ntụle: "Usoro modulation otu sideband nwere ike mee ka mmachi bandwidth dị jụụ" (2023, Septemba 26) ewepụtara 26 Septemba 2023 na Phys.org