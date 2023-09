Ụlọ ọrụ Simons na-akpọsa ndị nnata nke onyinye nnwere onwe

Simons Foundation ekpughere ndị nnata 13 nke onyinye Independence a ma ama, nke na-akwado ndị nyocha na mgbanwe ha site na ọzụzụ nkuzi gaa na ọnọdụ nyocha onwe ha. Onye ọ bụla ga-enweta ihe ruru afọ abụọ nke nkwado postdoctoral, gụnyere ụgwọ ọnwa kwa afọ nke $ 85,000 yana ihe enyemaka na ikike mmepe ọkachamara nke $ 10,000 kwa afọ. Mgbe ha nwetasịrị ọkwa ngalaba nkuzi, ndị otu ga-enweta ego inye onyinye ngụkọta $ 600,000 n'ime afọ atọ.

A na-enye mmemme onyinye nnwere onwe atọ site na Simons Collaboration on Global Brain (SCGB), Simons Collaboration on Plasticity and the Aging Brain (SCPAB), na Simons Foundation Autism Research Initiative (SFARI). Mmemme ndị a bu n'obi itinye aka na ndị otu na ngbanwe maka nnwere onwe nyocha.

Ntugharị gaa na nnwere onwe (TTI), nke enyere site na SCGB na SCPAB, na-enye nkwado ndị na-eme nchọpụta na neuroscience. Ihe nrite SCGB TTI na-elekwasị anya n'ịchọpụta sekit buru ibu na mkpebi otu cell iji ghọta nzuzo nzuzo na mgbanwe, ebe onyinye SCPAB TTI na-elekwasị anya na neuroscience nke ịka nká na enweghị ọrịa. Mmemme abụọ a ghere oghe nye ndị si n'otu n'otu na-akọwapụtaghị na neuroscience, gụnyere ndị nwere nkwarụ na nzụlite enweghị isi.

Onyinye SFARI Bridge to Independence (BTI) na-anabata ndị na-achọ akwụkwọ sitere na nzụlite dị iche iche na-arụ ọrụ na akụkụ dị iche iche nke sayensị autism, dị ka mkpụrụ ndụ ihe nketa, usoro ihe omimi, sekit na usoro, na sayensị ụlọ ọgwụ. SFARI na-akwado ngwa sitere na ndị otu akọwapụtaghị ma ọ bụ wepụrụ.

Ndị otu niile sitere na mmemme atọ a ga-abụ akụkụ nke obodo mmụta, na-etinye aka na mmepe ọkachamara na ọrụ iwu obodo. Ha ga-esonye na ogbako, nweta nkwado sitere n'aka ndị ọkà mmụta sayensị na ndị ọrụ Simons Foundation, zute ndị ndụmọdụ mpụga ekenyere, ma gaa nzukọ nyocha nke Simons Foundation nke onwe na nlọghachite onyinye Independence.

Oge ntinye akwụkwọ maka onyinye nnwere onwe nke 2024 ga-emeghe na October 10, 2023. Maka ozi ndị ọzọ gbasara onyinye, gaa na ibe ozi Simons Foundation Independence Awards.

Nkowa:

SCGB: Mmekọrịta Simons na Brain zuru ụwa ọnụ

SCPAB: Mmekọrịta Simons na Plasticity na ụbụrụ ịka nká

SFARI: Simons Foundation Autism Research Initiative

