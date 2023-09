Onye na-ese foto na-ese foto na-ese onyinyo nke ọnwa Super Blue na-adịghị ahụkebe na Portugal

Ọkachamara onye na-ese foto Miguel Claro wepụrụ onyonyo na-adọrọ adọrọ nke Super Blue Moon na Ọgọst 30, 2023, ka ọ na-ebili n'elu nnukwu ụlọ Monsaraz na Dark Sky Alqueva Reserve na Portugal. Claro, onye ama ama maka astrohotography ya, bụ onye otu World at Night na onye na-enyocha mbara igwe nke Ọchịchịrị Sky Alqueva Reserve.

N'adịghị ka aha ya, Blue Moon abụghị acha anụnụ anụnụ. A kọwara ya dị ka ọnwa zuru oke nke abụọ n'ime otu ọnwa ma ọ bụ nke atọ nke ọnwa anọ zuru oke n'otu oge. N'aka nke ọzọ, a Supermoon na-eme mgbe ọnwa zuru ezu dabara na perigee nke ọnwa, na-eme ka ọ dị ntakịrị ibu ma na-egbuke egbuke karịa ka ọ dị na mbụ.

Super Blue Moon nke Ọgọst 30 bụ ihe omume na-adịghị ahụkebe nke na-agaghị eme ọzọ ruo ọtụtụ iri afọ. Dabere na NASA, ọnwa Super Blue na-esote ga-abụ na 2037.

Maka ndị nwere mmasị ikiri ọnwa, enwere ntuziaka dị maka azụmahịa kacha mma na binoculars na teliskop. Na mgbakwunye, a na-atụ aro igwefoto na lenses maka astrophotography iji nyere aka weghara onyonyo nke eluigwe nke gị.

Enwere ike ịchọta ọrụ Miguel Claro na webụsaịtị ya na akaụntụ Instagram ya, na-egosipụta ihe onyonyo ya dị egwu nke mbara igwe abalị.

