Ụmụ mmadụ na-ebufe ọtụtụ alaka n'osisi nke ndụ, nchọpụta chọpụtara

By

Otu nnyocha e mere ọhụrụ na-adọ aka ná ntị banyere iyi egwu nke mbibi nke isii nke ihe omume ụmụ mmadụ kpatara, na-ekwu na ụmụ mmadụ na-akpata mfu nke alaka nile nke “Osisi nke Ndụ.” Ọmụmụ ihe a, nke e bipụtara na Proceedings of the National Academy of Sciences, pụrụ iche n'ihi na ọ na-enyocha mkpochapụ nke mkpụrụ ndụ niile karịa naanị ụdị onye ọ bụla.

Ndị nchọpụta ahụ lekwasịrị anya n'ụdị vertebrate (ewezuga azụ) wee chọpụta na n'ime mkpụrụ ndụ 5,400 a nyochara, 73 anwụọla n'ime afọ 500 gara aga, ebe ọtụtụ n'ime ha na-apụ n'anya na narị afọ abụọ gara aga. Ọnụego mkpochapụ a dị elu karịa ihe a ga-atụ anya ya dabere na atụmatụ sitere na ndekọ fosil.

Achọpụtara ihe omume ụmụ mmadụ dị ka mbibi ebe obibi, igbubiga azụ̀ karịrị akarị, na ịchụ nta dị ka isi ihe kpatara nsogbu mkpochapụ a. Ọnwụ nke otu ụdị nwere ike nweta nsonaazụ dị ukwuu maka usoro gburugburu ebe obibi. Gerardo Ceballos, onye na-ede akwụkwọ n'ọmụmụ ihe, na-eme ka ọnọdụ ahụ dị ngwa ngwa, na-ekwu, "Nchegbu anyị bụ na… anyị na-atụfu ihe ngwa ngwa, na maka anyị, ọ na-egosi ọdịda nke mmepeanya."

Ọ bụ ezie na ndị ọkachamara niile kwenyere na ọnụ ọgụgụ nke mkpochapụ dị ugbu a dị egwu, ma nke a bụ mkpochapụ nke isii bụ ihe arụmụka. Ndị ọkà mmụta sayensị na-akọwa ikpochapụ oke dị ka mfu nke 75% nke ụdị n'ime obere oge. Dị ka Robert Cowie, ọkà mmụta ihe ndị dị ndụ na Mahadum Hawaii si kwuo, n'iji nkọwa a mee ihe, mkpochapụ nke isii adịbeghị.

Otú ọ dị, nchọpụta nke ọmụmụ ihe nke alaka nile nke Osisi Ndụ na-efunahụ na-egosi otú ọnọdụ ahụ siriruru ike. Ọmụmụ ihe a gosipụtara mkpa ọ dị ngwa ngwa maka ime ihe iji chekwaa ụdị ndụ dị iche iche na ichekwa ọdịnihu nke ihe a kpọrọ mmadụ.

Sources:

- Ceballos, G., et al. (2023). Ikpochapụ ihe ndị dị ndụ site na mkpochapụ nke isii na-aga n'ihu na-egosi site na mfu na mbelata ọnụ ọgụgụ vertebrate. Usoro nke National Academy of Sciences.

- ụtụtụ, Septemba 20, 2023