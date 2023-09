Ụmụ mmadụ na-ebufe akụkụ nile nke Osisi Ndụ, na-adọ aka ná ntị Ọmụmụ Ihe Ọhụrụ

Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya nke e bipụtara na Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ekpughere na ụmụ mmadụ na-eme ka ndị mmadụ na-ekpochapụ alaka nile nke "Osisi nke Ndụ," na-ewelite nchegbu banyere mkpochapụ nke isii nwere ike ime. Ọmụmụ ihe a, nke ndị nyocha na National Autonomous University of Mexico mere, lekwasịrị anya na mkpochapụ nke mkpụrụ ndụ niile, nke bụ nhazi n'etiti ụdị na ezinụlọ.

N'adịghị ka ọmụmụ ndị gara aga nke nyochara naanị mfu nke ụdị onye ọ bụla, nyocha a na-enyocha mwepu nke mkpụrụ ndụ niile. Ọ bụ onyinye dị ịrịba ama n'ihi na ọ na-enye nghọta miri emi nke ọnụego mkpochapụ dị ugbu a. Prọfesọ Gerardo Ceballos, otu n'ime ndị na-ede akwụkwọ nyocha ahụ, na-ekwusi ike na nsogbu mkpochapụ ahụ dịkwa njọ dịka nsogbu mgbanwe ihu igwe mana a na-elegharakarị ya anya.

Site n'inyocha data sitere na International Union for Conservation of Nature (IUCN), ndị nchọpụta chọpụtara na 73 genera ekpochapụla n'ime afọ 500 gara aga, na ihe ka ọtụtụ n'ime mkpochapu na-eme na narị afọ abụọ gara aga. Nke a dị egwu, dịka dabere na ọnụego mkpochapụ gara aga, ọ bụ naanị mkpụrụ ndụ abụọ kwesịrị ịla n'iyi n'otu oge.

Ọmụmụ ihe a na-ekwu na ọrụ mmadụ dị ka mbibi ebe obibi, ịkụ azụ karịa, na ịchụ nta dị ka isi ihe na-ebute mkpochapụ ndị a. Ọnwụ nke ọbụna otu mkpụrụ ndụ ihe nketa nwere ike ị nweta nsonaazụ dị ukwuu maka gburugburu ebe obibi. Ndị nchọpụta ahụ kwenyere na a chọrọ ime ihe ngwa ngwa iji gbochie mfu na ọdịda nke mmepeanya ọzọ.

Ọ bụ ezie na e nwere nkwenye n'etiti ndị ọkachamara na ọnụ ọgụgụ nke mkpochapụ dị ugbu a na-atụ egwu, ma ọ na-agbaso ụkpụrụ maka mkpochapụ nke isii ka bụ isiokwu nke arụmụka. A na-akọwa ikpochapụ oke dị ka mfu nke 75% nke ụdị n'ime obere oge. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ mkpochapụ dị ugbu a na-aga n'ihu ma ọ bụ na-abawanye, ikpochapụ oke nwere ike ime.

Ndị na-ede akwụkwọ na-akọwa mkpa ọ dị ibute ụzọ nchekwa na mweghachi nke ebe obibi sitere n'okike iji gbochie mkpochapụ ọzọ. Ha kwenyere na a ka nwere ike ịzọpụta ọtụtụ genera ma ọ bụrụ na e mere ihe ozugbo.

Isi mmalite: Usoro nke National Academy of Sciences (PNAS)

Nkowa:

Genera: Na nhazi nke ihe ndị dị ndụ, ụdị ọdịdị bụ ọkwa n'etiti ụdị na ezinụlọ.

Ụdị dị iche iche: Otu n'ime ihe ndị dị ndụ na-ekerịta ụdị àgwà ahụ ma nwee ike ịmụpụta ka ha mụọ nwa.

Mwepu oke: Mwepu ngwa ngwa nke pasentị dị ukwuu nke ụdị n'ime obere oge, na-eduga na nnukwu mgbanwe gburugburu ebe obibi na mgbanwe mgbanwe.

Osisi Ndụ: Ihe atụ atụ nke mmekọrịta dị n'etiti ụdị dị iche iche, na-eme ka akụkọ ntolite ha laghachi azụ na nna ochie.