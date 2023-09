Ndị ọkà mmụta sayensị achọpụtala usoro kemịkalụ nke Nanodiamond kpuchiri Silica maka Kọmpụta Quantum na Biolabeling.

By

Ndị na-eme nchọpụta sitere na Mahadum San Jose State (SJSU) achọpụtala usoro njikọ nke na-ahụ maka imepụta shei silica edo edo na nanodiamonds. Ndị otu ahụ jiri ụzarị X-ray siri ike nke Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) mepụtara na SLAC National Accelerator Laboratory iji mụọ nanomaterials. Nsonaazụ a, nke e bipụtara n'akwụkwọ akụkọ ACS Nanoscience Au, na-enye nghọta dị oke mkpa na kemistri gụnyere n'ichepụta nanodiamond nwere silica.

Nanodiamond bụ ola diamond sịntetịt nke nwere obere ihe nwere ọmarịcha ihe. N'agbanyeghị nha ha dị ntakịrị, nanodiamonds nwere lattices carbon zuru oke, ha nwere ike igosipụta nzaghachi na oghere magnetik, oghere eletrik, na ọkụ n'ime ụlọ okpomọkụ. Njirimara ndị a pụrụ iche na-eme ka nanodiamond dabara adaba maka ngwa dị iche iche, gụnyere kọmpụta quantum na biolabeling nke mkpụrụ ndụ.

Iji kwalite ọrụ nke nanodiamonds, ndị nchọpụta atụgharịala iji silica kpuchie ụmụ irighiri diamond. Silica ọ bụghị nanị na-enye shei dị nro na nchebe maka nanodiamonds kamakwa na-enye ohere maka mgbanwe elu. Site na ịgbakwunye mkpado a kapịrị ọnụ na mkpuchi silica, ndị ọkà mmụta sayensị nwere ike iduzi nanodiamonds ka ha lekwasịrị anya sel ma ọ bụ ọnọdụ ụfọdụ. Njikwa a na mmegharị nanodiamond nwere mmetụta dị ukwuu maka ngwa na biomedicine na biotechnology.

Kemgbe ihe karịrị afọ iri, usoro e ji emepụta mkpuchi silica na nanodiamond agbagwojuwo ndị ọkà mmụta sayensị anya. Ndị nyocha SJSU chọpụtara na otu kemịkalụ mmanya dị n'elu nanodiamond na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ịkwado uto nke shei silica. Ha chọpụtara na iwebata ammonium hydroxide na ethanol n'oge usoro mkpuchi na-eduga na mmepụta nke mmanya ndị a.

Iji nyochaa elu zoro ezo n'okpuru mkpuchi silica, ndị nyocha na SJSU were ụlọ ọrụ X-ray nke SSRL. Ha jiri ihe mmetụta ntụgharị ihu, temometa nwere mmetụta dị ukwuu, chọpụta mgbanwe okpomọkụ wee gbanwee ha ka ọ bụrụ ike X-ray. Site na X-ray absorption spectroscopy (XAS), ndị otu ahụ nyochara ihe dị na nanodiamonds ma tụọ ọkpụrụkpụ nke mkpuchi silica na nha nanometer. Nsonaazụ gosipụtara ịdị irè nke XAS maka ịmụ ihe n'ime mmiri dị ka nanodiamonds.

Ihe ọmụma enwetara site na ịghọta usoro njikọ nke nanodiamonds mkpuchi silica na-emepe ụzọ ọhụrụ maka ndị nchọpụta. Abraham Wolcott, onye isi nyocha nke ọmụmụ a, na-ezube ịchọpụta iji ihe ndị ọzọ, dị ka titanium na zinc oxides, na-eyi uwe nanodiamond. Mkpuchi ọzọ ndị a nwere ike gbasaa ngwa nke nanodiamonds n'ihe na-ahụ maka ihe na njiri mara ndu.

Nchọpụta nke nyocha a na-enye nghọta bara uru na kemịkalụ nke mkpuchi nanodiamond ma na-enye ohere maka ịkwalite shea silica na ịchọpụta ihe mkpuchi ndị ọzọ. Site na nghota ka mma nke usoro kemịkalụ dị n'azụ nanodiamond nwere mkpuchi silica, ndị nyocha nwere ike ịga n'ihu na-emepe ikike nke obere diamond ndị a maka mgbakọ quantum na ngwa biolabeling.

- Perla J. Sandoval et al, Quantum Diamonds na Beach: Mmetụta kemịkalụ n'ime Silica Growth on Nanoscale Diamond iji Multimodal Characterization and Simulation, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033