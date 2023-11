Ndị ọkà mmụta sayensị na-akwado nkwado iji chekwaa nnwere onwe nke National Observatory nke Athens

Ndị ọkà mmụta sayensị na National Observatory of Athens (NOA) na-akpọ maka nkwado ọha na eze megide mkpebi gọọmentị na-adịbeghị anya nke nwere ike imebi nnwere onwe na nnwere onwe nke ụlọ ọrụ ahụ. Mkpebi a gụnyere ibufe nlekọta NOA na Ngalaba Climate Crisis and Civil Protection Ministry, mmegharị nke kpalitere nchegbu n'etiti ndị sayensị.

Ugbu a na-arụ ọrụ n'okpuru nlekọta nke General Secretariat of Research & Innovation (GSRI), NOA, tinyere ụlọ ọrụ nyocha ndị ọzọ nọọrọ onwe ha, kwenyere na ọ bụ ya na Ministry Development. Arụmụka bụ isi megide mbufe a bụ n'eziokwu na ọ bụ naanị obere akụkụ nke ndị nyocha NOA nwere nka dị mkpa iji tinye aka na ozi nchekwa obodo.

Ntugharị ahụ a na-eme atụmatụ, nke e debere n'akwụkwọ iwu a ga-ewepụta maka votu ndị omeiwu n'oge na-adịghị anya, enwetawo nkatọ site n'aka Council of Presidents of Research Centers and Technological Agency. Olu otu a na-emegide "mpupu" nke NOA site na netwọk mba nke ụlọ ọrụ nyocha, na-ekwupụta nchegbu na mkpebi a ga-egbochi ma mebie ọrụ ya n'ozuzu ya.

Dị ka akwụkwọ mkpesa NOA si kwuo, mgbanwe a na-emebi ọganihu nke nyocha na Gris, na-etinye atụmanya nke ụlọ ọrụ ahụ maka ịchọta ego nyocha asọmpi na ịnweta nkà mmụta sayensị. Ọ na-egosikwa enweghị nghọta na nnabata maka ọrụ dị mkpa na njikwa ọrụ nke ilekọta ụlọ ọrụ nyocha. Ọkachamara achọrọ maka ijikwa ihe ndị dị otú a ka agbakọbara n'ime GSRI, naanị otu nlekọta na-ahụ maka ọrụ a.

Tọrọ ntọala na 1842, NOA na-ejide ihe dị iche iche nke ịbụ ụlọ ọrụ nyocha mbụ nke Gris guzobere mgbe ọ nwetasịrị nnwere onwe n'ọchịchị Ottoman. Gụnyere Institute for Astronomy, Astrophysics, Space Applications and Remote Sensing (IAASARS), Institute for Environmental Research and Sustainable Development (IERSD), na Geodynamic Institute (GI), nke na-ahụ maka physics ime ụwa na nlekota nrụrụ elu. NOA arụwo ọrụ dị mkpa n'ịkwalite nyocha na nghọta sayensị.

FAQ

Kedu ihe kpatara NOA ji emegide ịnyefe nlekọta?

NOA na-emegide inyefe nleba anya na Mịnịstrị na-ahụ maka nsogbu ihu igwe na nchekwa obodo n'ihi na ọ kwenyere na ọ bụ naanị obere akụkụ nke ndị nyocha ya nwere nka dị mkpa maka nchekwa obodo. Ha na-arụ ụka na Secretary General nke Research & Innovation (GSRI) nke Development Ministry ka mma ilekọta ọrụ ha.

Ònye ọzọ na-emegide mkpebi gọọmenti?

Kansụl nke ndị isi oche nke ụlọ ọrụ nyocha na teknụzụ na-emegidekwa mbufe a na-eme atụmatụ. Ha na-ekwusi ike na iwepụ NOA na netwọk mba nke ụlọ ọrụ nyocha ga-akpaghasị ọrụ ya nke ukwuu ma gbochie ikike ya ịrụ ọrụ sayensị dị mkpa.

Mmetụta dị aṅaa ka mkpebi a nwere ike inwe na nyocha na Gris?

Arịrịọ NOA na-egosi na mkpebi a na-etinye ihe egwu maka ọganihu nke nyocha na Gris n'ozuzu ya. Ọ na-arụ ụka na mmegharị ahụ nwere ike igbochi ikike NOA iji nweta ego nyocha asọmpi yana nweta ọkaibe sayensị, si otú ahụ na-emebi ọnọdụ uto na ọganihu ya.

Gịnị bụ akụkọ ihe mere eme nke NOA?

Tọrọ ntọala na 1842 ka Gris nwesịrị nnwere onwe site n'ọchịchị Ottoman, NOA nwere ihe dị iche iche nke ịbụ ụlọ ọrụ nyocha mbụ nke obodo ahụ. N'ime afọ ndị gafeworonụ, o nyela aka nke ukwuu na ngalaba nke mbara igwe, astrophysics, nyocha gburugburu ebe obibi, na geodynamics.