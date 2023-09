Ọganihu na nchọpụta nchọpụta: Teknụzụ CRISPR na-achọpụta Nje Virus Monkeypox na nkenke na ọsọ na-enwetụbeghị mbụ.

Ndị ọkà mmụta sayensị sitere na Peter Doherty Institute for Infection and Immunity na Walter na Eliza Hall Institute of Medical Research ewepụtala ngwá ọrụ nchọpụta mgbanwe mgbanwe a na-akpọ MPXV-CRISPR. Ebipụtara ya na The Lancet Microbe, ọmụmụ ihe jikọrọ ha na-egosi ike teknụzụ CRISPR na-achọpụta nje anụ ọhịa (MPXV) n'ụzọ ziri ezi na ọsọ na-enweghị atụ.

Ọ bụ ezie na a maara CRISPR nke ọma maka ike idezi mkpụrụ ndụ ihe nketa ya, n'oge na-adịbeghị anya ejirila ya maka imepụta ngwaọrụ nyocha dị oke mmetụta. MPXV-CRISPR na-arụ ọrụ dị ka "onye nchọpụta zuru oke," na-achọpụta ngwa ngwa ihe mkpụrụ ndụ ihe nketa metụtara nje na nlele ụlọ ọgwụ. Ndị nchọpụta ahụ haziri ngwá ọrụ ahụ iji lekwasị usoro mkpụrụ ndụ ihe nketa pụrụ iche na MPXV, na-eji nchekwa data nke 523 MPXV genomes iji wuo "nduzi" dị mkpa maka ijikọ na DNA viral.

Mgbe DNA viral dị na nlele ụlọ ọgwụ, a na-eduzi usoro CRISPR na ebumnuche ma na-ewepụta akara na-egosi ọnụnọ nje ahụ. Mmetụta uche na nkenke nke MPXV-CRISPR nwetara dị ka usoro PCR ọkọlọtọ ọla edo mana na-ebelata oge ule nke ukwuu.

Otu n'ime ihe nchoputa nke MPXV-CRISPR bụ ọsọ nke nchoputa. Nchọpụta nrịanrịa anwụ enwe ugbu a na-agụnyekarị nnwale ụlọ nyocha etiti, nke nwere ike were ọtụtụ ụbọchị maka nsonaazụ. N'ụzọ dị iche, MPXV-CRISPR nwere ike ịchọpụta nje a n'ime nkeji iri anọ na ise dị ịrịba ama.

Iji mezuo ụkpụrụ nke World Health Organisation setịpụrụ, ndị otu nyocha ahụ na-achọ imegharị MPXV-CRISPR n'ime ngwaọrụ mkpanaka maka nchọpụta saịtị na ebe nlekọta. Nkà na ụzụ a nwere ike ịgbanwe njikwa nke ọrịa anụ ọhịa enwe, na-enye ohere ngwa ngwa maka nchọpụta ziri ezi, karịsịa na mpaghara ndị nwere oke akụ na nke dịpụrụ adịpụ. Site n'ịgbalite ọgwụgwọ na imeziwanye nsonaazụ ndị ọrịa, usoro nlegharị anya maka nnwale nwere ike ịkwalite nzaghachi ahụike ọha na eze na ntiwapụ nke enwe.

Emere ihe omumu a na mmekorita ya na Melbourne Sexual Health Center na Mahadum Monash. Ndị nchọpụta ahụ kwenyere na MPXV-CRISPR na-anọchite anya ọganihu dị ukwuu n'ihe gbasara nchọpụta ọrịa ma na-ekwe nkwa maka ịgbanwe njikwa ọrịa n'ọdịnihu.

Isi Iyi:

Lancet Microbe. (2023). Nchọpụta ngwa ngwa nke nje pox enwe site na iji nyocha mgbasa ozi CRISPR-Cas12a: nyocha ụlọ nyocha na nyocha nyocha.