Ọgụgụ isi Artificial nwere ike gbanwee ịwa ahụ ụbụrụ, onye isi Neurosurgeon kwuru

By

Ịwa ahụ ụbụrụ site na iji ọgụgụ isi mmadụ (AI) nwere ike ịghọ eziokwu n'ime afọ abụọ na-esote, na-eduga na usoro dị nchebe ma dị irè karị, dịka dọkịta na-awa ahụ ama ama si kwuo. Ndị dọkịta na-awa ahụ na-enye ọzụzụ ugbu a na-eji teknụzụ AI na-amụta ime ịwa ụbụrụ isi nke ọma. Mepụtara na University College London (UCL), usoro AI nwere ike ịchọpụta obere etuto ahụ na akụkụ dị egwu, dị ka arịa ọbara, nke dị n'etiti ụbụrụ.

Ịwa ahụ ụbụrụ chọrọ oke nkenke, n'ihi na ọbụlagodi obere njehie nwere ike ịkpata ọnwụ. Ọ dị mkpa iji zere imebi pituitary gland, nke bụ nha nke mkpụrụ vaịn ma na-achịkwa homonụ nke ahụ. Onye ndụmọdụ neurosurgeon Hani Marcus nke Ụlọ Ọgwụ Mba Na-ahụ Maka Ọrịa Neurology na Neurosurgery na-akọwa na ịchọta nguzozi ziri ezi dị oké mkpa: “Ọ bụrụ na ị na-eme obere ihe na usoro gị, mgbe ahụ ị nwere ike ịghara iwepụ etuto ahụ zuru oke. Ọ bụrụ na ị buru oke ibu, ị nwere ike imebi ụlọ ndị a dị oke egwu. "

Usoro AI enyochala ihe karịrị vidiyo 200 nke ịwa ahụ pituitary na, n'ime naanị ọnwa 10, eruola ọkwa ahụmahụ nke ga-ewe onye dọkịta na-awa mmadụ afọ 10 iji nweta. Ike sistemu ahụ na-enye ndị dọkịta na-awa ahụ uru dị ukwuu. Mazị Marcus na-ekwu, "Ndị dọkịta na-awa ahụ dịka onwe m - ọ bụrụgodị na ị nwere ahụmahụ - nwere ike, site n'enyemaka nke AI, rụọ ọrụ ka mma ịchọta oke ahụ karịa na-enweghị ya. Ị nwere ike, n'ime afọ ole na ole, nwee usoro AI nke hụworo ọtụtụ ọrụ karịa mmadụ ọ bụla hụtụrụla ma ọ bụ hụtụla ya. "

Ndị ọchịchị UK ghọtara ikike AI nwere na ahụike, nke na-ewere ya dị ka "ndị na-agbanwe egwuregwu." AI nwere ike ịkwalite nsonaazụ yana nrụpụta ahụike, ka minista gọọmentị AI Viscount Camrose kwuru. Mmekọrịta dị n'etiti UCL, ndị injinia, ndị dọkịta na ndị ọkà mmụta sayensị na Wellcome / Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) Center for Interventional and Surgical Sciences na-achọ ịgbanwe nlekọta ahụike na UK site n'enyemaka nke AI.

Sources:

- University College London