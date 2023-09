Ntọlite ​​Osisi: Usoro eji nwayọọ nwayọọ na oge ọhụrụ

By

Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya nke e bipụtara n'akwụkwọ akụkọ bụ Nature Plants agbaghawo nkwenkwe e nweworo ogologo oge na osisi sitere na mgbanwe mberede nke mgbanwe n'oge mbụ n'akụkọ ihe mere eme ha, yiri anụmanụ. Ọmụmụ ihe ahụ na-ekpughe na evolushọn osisi nwere ogologo oge nke mgbanwe nwayọọ nwayọọ na-adapụta site na mpụta dị mkpirikpi nke nnukwu ihe ọhụrụ, karịsịa na nzaghachi maka ihe ịma aka gburugburu ebe obibi.

Onye ode akwụkwọ na-edu ndú, Prọfesọ Philip Donoghue nke Mahadum Bristol, kọwara na osisi na-eketa otu nna ochie sitere n'oké osimiri ihe karịrị otu ijeri afọ gara aga. Ndị nchọpụta ahụ chọrọ ịnwale ma evolushọn osisi na-agbaso usoro ngwa ngwa ma na-aga n'ihu ma ọ bụ na ọ nwere mgbanwe ngwa ngwa. N'ụzọ dị ịtụnanya, nchọpụta ahụ chọpụtara na evolushọn osisi bụ ngwakọta nke ha abụọ, na ogologo oge nke mgbanwe nwayọọ nwayọọ na-akwụsị site na mkpirisi ihe ọhụrụ. Mwapụta ihe ọhụrụ ndị a mere ka osisi nwee ike imeri ihe ịma aka nke ibi n'ala akọrọ.

Iji nwalee echiche ha, ndị ọkà mmụta sayensị nyochara myirịta na ọdịiche nke otu osisi 248, sitere na nsị ọdọ mmiri nwere otu cell ruo n'osisi ala dị ka mosses, ferns, pine, conifers na osisi okooko. Ha nyochakwara otu osisi 160 kpochapụrụ nke a maara naanị site na ndekọ fosil.

Ndị nchọpụta ahụ chọpụtara na mgbanwe n'ichepụta ihe ọkụkụ mere n'akụkụ ihe omume ndị mejupụtara mkpụrụ ndụ ihe nketa mkpụrụ ndụ okpukpu abụọ. Na mgbakwunye, nnukwu mkpụrụ osisi nke evolushọn gbasara ahụ mmadụ jikọtara ya na ihe ịma aka nke ibi ndụ na ịmụpụta na gburugburu ebe nkụ na-esiwanye ike ka osisi na-esi n'oké osimiri na-aga n'ala.

Ọ bụghị nanị na ọmụmụ ihe na-enye nghọta ọhụrụ banyere otú osisi si malite n'ime ijeri afọ gara aga, ma ọ na-atụkwa aro na usoro nke ihe ọhụrụ nke episodic bụ ihe atụ zuru oke maka ndụ multicellular dị mgbagwoju anya, nke a na-ahụ na anụmanụ na fungi.

N'ozuzu, nchọpụta a na-enye nghọta mgbanwe nke mmepụta ihe ọkụkụ, na-egosi na ọ bụ usoro nke nta nke nta na oge na-adịghị anya nke nnukwu ihe ọhụrụ na-azaghachi na nsogbu gburugburu ebe obibi.

Ntughari:

"Evolution of phenotypic disparity in the plant Kingdom" nke James W. Clark, Alexander J. Hetherington, Jennifer L. Morris, Silvia Pressel, Jeffrey G. Duckett, Mark N. Puttick, Harald Schneider, Paul Kenrick, Charles H. Wellman na Philip CJ Donoghue, 4 Septemba 2023, Osisi okike.

DOI: 10.1038 / s41477-023-01513-x