Ndị ọkà mmụta sayensị na-ewughachi ihu Fossil isi na nnukwu enwe na mgbanwe mmadụ

Ndị ọkà mmụta sayensị si na American Museum of Natural History, Brooklyn College, na Catalan Institute of Paleontology Miquel Crusafont arụzigharịrị ihu nke Pierolapithecus catalaunicus nke ọma, bụ ihe dị ịrịba ama na ọmụmụ nke nnukwu enwe na mgbanwe mmadụ.

Pierolapithecus catalaunicus, ụdị nke dịrị ndụ ihe dị ka nde afọ 12 gara aga, dị oké mkpa n'ịghọta ọdịdị mosaic nke evolushọn hominid. Ọ bụ otu n'ime ụdị ole na ole a maara site na cranium echekwara nke ọma na ọkpụkpụ akụkụ, na-enye nghọta bara uru na ntinye ya na osisi ezinụlọ hominid na usoro ndu ya.

Nghọta gara aga nke Pierolapithecus tụrụ aro na o nwere atụmatụ ahụ ziri ezi tupu ya emee mgbanwe maka nkwudo na ịkwaga n'etiti alaka osisi. Otú ọ dị, n'ihi mmebi nke cranium, arụmụka gbasara ọnọdụ evolushọn ya ka dịgidere.

Iji zaa ajụjụ ndị a, ndị ọkà mmụta sayensị ji CT scans mee ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iwughachi cranium nke Pierolapithecus ma jiri ya tụnyere ụdị primate ndị ọzọ. Ha kpụrụkwara mgbanwe nke akụkụ dị mkpa nke ọdịdị ihu enwe. Nchoputa ha gosiri na Pierolapithecus na-ekerịta myirịta n'ụdị ihu na nha ya na nnukwu ape dị ndụ ma nwee ọdịdị ihu dị iche iche adịghị na apes Middle Miocene ndị ọzọ.

Nsonaazụ na-akwado echiche na Pierolapithecus na-anọchite anya otu n'ime ndị mbụ so na nnukwu enwe na ezinụlọ mmadụ. Nlegharị anya evolushọn gosipụtara na cranium nke Pierolapithecus dị nso n'ụdị na nha karịa ụdị nna ochie nke nnukwu ape na ụmụ mmadụ siri pụta. Nchoputa a gosikwara na gibbons na siamangs, “apes pere mpe,” enweela mbelata nha ma e jiri ya tụnyere ndị nna nna ha.

Ọmụmụ ihe a na-emesi ike mkpa ọ dị n'ịrụgharị na nyochaa ihe ndị echekwara nke ọma iji ghọta mmalite nke nnukwu enwe na mmadụ. Site n'inweta nghọta na bayoloji na njirimara anụ ahụ nke ụdị oge ochie dị ka Pierolapithecus, ndị ọkà mmụta sayensị nwere ike imeziwanye nghọta anyị banyere akụkọ ntolite evolushọn anyị.

