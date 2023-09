Microscope X-ray nke mgbanwe na-ekpughe ụda ebili mmiri n'ogo Atọmk

Ndị na-eme nchọpụta na Ngalaba Energy's SLAC National Accelerator Laboratory, Mahadum Stanford, na Denmark Technical University ewepụtala microscope X-ray na-agbawa agbawa nke nwere ike ịhụ ebili mmiri ozugbo na ọnụọgụ atọm n'ime lattice kristal. Mikroskopu a nwere ike imeghari nyocha nke mgbanwe ultrafast na ihe na ihe ndị ha na-akpata.

Ndị otu ahụ jiri igwe microscope X-ray were were were were were onyonyo nke mgbagwoju anya dị n'ime kristal diamond nke ebili mmiri na ntụpọ kpatara. Site n'ịkwalite ultrafast na ultrabright pulses dị na SLAC's Linac Coherent Light Source, ha nwere ike ịhụ ịma jijiji-ọnụọgụ atọ ndị a ozugbo.

Ndị ọrụ nyocha ahụ debere oghere X-ray pụrụ iche n'akụkụ oghere ahụ gbasasịrị iji yochaa akụkụ kristal zuru oke ma lekwasị anya na mgbagha nke ụda ụda kpatara. Nke a nyere ha ohere ịhụ ka laser ultrafast na-enyefe ike ya n'ime ọkụ site na nlegharị anya na-aga n'ihu nke ụda ụda na-enweghị nhata n'elu kristal.

Ọganihu a na-emepe ohere ọhụrụ maka ịmụ mgbanwe ngwa ngwa na ihe na-enweghị mmebi. Ọ na-enye ohere pụrụ iche ịghọta ka ihe omume na-adịghị ahụkebe na ihe mkpali emepụtara n'ime oghere na-eduga na mgbanwe macroscopic na ihe. Site n'ịmụ mgbanwe n'ọkwa atomic, ndị ọkà mmụta sayensị nwere ike nweta nghọta n'ime mgbanwe, usoro mgbaze, na mmeghachi omume kemịkalụ n'ihe n'oge oge enweghị ike ịnweta.

Nsonaazụ nke microscope X-ray a gbasapụrụ n'ọkwa dị iche iche, gụnyere sayensị akụrụngwa, physics, geology, na nrụpụta. Ọ na-enye ọkwa ọhụrụ nke nkọwa na nghọta nke usoro ndị dị n'okpuru na-achịkwa omume nke ihe. Site na ihe ọmụma a, ndị ọkà mmụta sayensị nwere ike ịmepụta ihe ndị dị elu nke nwere ihe eji eme ihe maka ngwa ngwa.

Nchọpụta a na-anọchi anya nzọụkwụ dị ịrịba ama n'ihu n'ike anyị ịmụ na ijikwa ihe na ọkwa atọm. Mikroskopu X-ray na-eweta nghọta na mkpebi a na-enwetụbeghị ụdị ya n'ọhịa, na-enyere ndị ọkà mmụta sayensị aka inyocha ókèala ọhụrụ wee kpughee ihe omimi nke ihe na ọkwa dị mkpa.

